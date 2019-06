Sender drone til Saturns måne Titan

Nasa's Dragonfly-drone skal fly forbi Saturns største måne Titan for å utforske om det er grunnlag for at det kan finnes mulig liv der.

Dronen sendes av gårde i 2026. Den ankommer Titan i 2034, opplyste Nasa torsdag.

Titan er Saturns største måne. Den har en tykk atmosfære. Månen har også metan-sjøer og et hav under overflaten. Derfor blir den sett på som et interessant sted å utforske, for å se om månens geologi kan gi støtte til mikrobielt liv.

Titan ble sist utforsket av den internasjonale Cassini-Huygens-ekspedisjonen. Cassini-romfartøyet endte sitt liv da det stupte ned i Saturns tette atmosfære i 2017 etter to tiår i drift.