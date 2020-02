Her er den første luksusyachten som drives av hydrogen

Nederlandske Sinot Yacht & Archtecture Design har vist fram en verdensnyhet. Eller i hvert fall en skalamodell av det som de selv beskriver som verdens første «superyacht», eller mindre cruiseskip, som har hydrogen som drivstoff.

En miniatyr som ble vist fram på Monaco Yacht Show i desember var to meter lang – men den representerer et skip på 112 meter. Skipet, som går under navnet Aqua, har en drivlinje med brenselceller samt to 28-tonns vakuumforseglede tanker med flytende hydrogen.

I stedet for eksos, er vann det eneste restproduktet rett fra fartøyet. Selve tankene kommer i fullskalaversjonen til å være synlige gjennom en stor glassvegg i midten av skipet.

«Utfordringen vår var å implementere et fullt fungerende brenselcellesystem med flytende hydrogen. Fartøyet er ikke bare banebrytende når det kommer til teknikk, men også innen i design og estetikk», sier Sander Sinot i en pressemelding.

Aqua skal ha en topphastighet på 17 knop. Brenselcelle-drivlinjen oppgis å generere 4 MW. Marsjhastigheten ligger på 10–12 knop, og rekkevidden fulltanket anslås til 3 750 nautiske mil, eller 6945 kilometer, noe som er tilstrekkelig til å krysse Atlanteren. Med ombord kan den stolte eieren ha 13 gjester, og fullt bemannet er det er det en besetning på 31 om bord.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik