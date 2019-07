Høyre-mann og kommunebyråkrat er Abelias nye leder

Styret i Abelia har tilsatt Øystein Eriksen Søreide som ny administrerende direktør.

Søreide er bydelsdirektør i Bydel Grorud.

– Øystein E. Søreide er en erfaren leder med allsidig bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Hans kjennskap til politikk, næringsliv og organisasjonsliv gjør han svært egnet som leder av Abelia, sier Grete Aspelund, styreleder i Abelia i en pressemelding.

Søreide var ikke blant de ni kandidatene som TU trakk fram som mulige arvtakere etter Håkon Haugli, som ble ny sjef i Innovasjon Norge.

Tidligere byråd i Oslo

Søreide har de siste tre årene være bydelsdirektør i Bydel Grorud i Oslo kommune. Før dette var han byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune (H).

Søreide er særlig opptatt av at Abelias medlemsbedrifter skal være sentrale i å drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av offentlig sektor.



- Jeg kommer fra en jobb i Oslo kommune hvor jeg ser behovet fra den kanten, og ser hvor sentral digitaliseringen blir for å levere gode løsninger til innbyggerne fremover, sier Søreide til Teknisk Ukeblad.

Søreide skal lede bydel Grorud i Oslo fram til oktober.

Digitalisering av det offentlige sett fra innsiden

Sett fra innsiden kan han si følgende om digitaliseringen av offentlig sektor:

Søreides erfaring Fra oktober 2013 til 2015 var Søreide byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune. Tidligere har Søreide jobbet flere år i industribedriften O. Mustad & Søn, hvor han blant annet var markedsdirektør for Europa, Midt-Østen og Afrika. Han har også vært markedsdirektør i flere ideelle virksomheter som UNICEF Norge, CARE Norge og SOS-barnebyer. Fra 2002 til 2008 var han sjefsekretær i Oslo Høyre. Søreide har master i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI og etterutdanning i ledelse fra Solstrand (AFF). Privat er Søreide gift med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er ikke noen tvil om at mulighetene på mange måter kommer fortere på oss enn det vi klarer å håndtere i det offentlge. Behovet for en samordning for å ha grunnmuren på plass er ganske påtrengende, sier Søreide.

Han er opptatt av at medlemsbedriftene skal ha vilkår som gjør at de både kan ivareta oppgaver som å digitalisere det offentlige, i tillegg til å ta vare på de ansatte, i en tid der bransjer og forretningsmodeller er i endring.

Interessen for stillingen som administrerende direktør i Abelia var svært stor.

Lang erfaring som leder

Søreide sier selv at han lar det være opp til styret og dem som har ansatt ham å forklarer hvorfor det ble akkurat ham.

Men han tror at det var kombinasjonen av at han har en bred bakgrunn som favner både politikk, det offentlige, næringsliv og faktisk også organisasjoner er forklaringen, i tillegg til at lang ledererfaring.



– Jeg synes det er motiverende å skulle jobbe med bedrifter som står helt sentralt i utviklingen av velferdssamfunnet. Det offentlige må omstilles, og næringslivet må være konkurransedyktig, sier Søreide.

Han har bare visst at han fikk Abelia-jobben i en ukes tid.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og synes det er veldig hyggelig å få møte de i ledergruppen som ikke har sommerferie, sier Søreide.