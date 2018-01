Her dyrker de ruccola og koriander 33 meter under London

LONDON: Vi befinner oss i en ganske ordinær gate i Londons bydel Clapham, med kjedebutikker og røde dobbeldekkere. Vi entrer heisen og tykke jerngittere slår igjen. På vei ned blir vi møtt av et iskaldt gufs, og t-banen dundrer forbi – over oss.

Det er nesten som å være i en science fiction-film. Et skarpt rosa lys flommer gjennom tunnelen der ansatte i røde beskyttelsesdrakter er i full gang med å så, høste og pakke urter og mikrogrønt. Her, 33 meter under travle London, har Growing Underground kapasitet til å dyrke hundretusenvis kilo per år.

– Vi forsyner byen innenifra. Siden vi kan kutte en transportperiode på 40-72 timer er produktene også mye ferskere. Den kan være på et restaurantbord innen fire timer, maks 24, sier Steven Dring, som sammen med Richard Ballard står bak Growing Underground.

Gressløkspirer trives godt i undergrunnsgartneriet. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret

I 6000 kvadratmeter i underjordiske tunneler, som under andre verdenskrig fungerte som bomberom for engelske soldater, vokser det i dag ruccola, erteskudd, basilikum, koriander og en rekke andre urter og salater på hyller i flere lag. Tunnelene har hver sin funksjon. I den ene dyrkes det, i neste høstes og pakkes produktene, og i en tredje ligger frø i boblende oksygentilsatt vann som venter på å bli sådd.

Må smake godt

I det hydroponiske systemet tilføres såkassene næringstilsatt vann, som siden pumpes ut for å brukes på nytt. Det gir 70 prosent lavere vannforbruk enn tradisjonelt jordbruk. Det seneste innen

LED-teknikk og regulering av luftfuktighet og temperatur sørger for et konstant kontrollert miljø,

døgnet rundt, året rundt. Utslippene er minimale.

Men det er ikke bare jordbrukets fremtidige

muligheter som er drivkraften for Growing Underground. Målet er å skape et holdbart produkt som dessuten smaker godt.

– Og det har vi lyktes med. Vi dyrker et “bloody good” produkt, som tilfeldigvis er både bærekraftig og dyrkes under jorda. Marks & Spencer er en av våre nye kunder og de kjøper produktet basert på kvalitet, uavhengig av at det er dyrket i tunneler under bakken, forteller Dring.

Ingen av de to gründerne har bakgrunn fra jordbruket. Derimot har de en stor interesse for bærekraftig produksjon.

– Vi pleide å sitte og diskutere utfordringene som kommer med befolkningseksplosjon, vann- og matmangel. Richard leste bøker av akademikere som skrev om urbane måter for å dyrke vertikalt i

Dette er definitivt fremtiden Steven Dring



kontorbygg som en løsning på problemet. Men i London fungerer ikke det, det er altfor liten plass og leieprisene er skyhøye, forteller Dring.

Derimot hadde Ballard en annen idé. Da han studerte film i London, og lette etter spennende innspillingssteder støtte han på de underjordiske tunnelene under Clapham. Duoen kontaktet Transport of London som gikk med på å leie ut tunnelene til dem.

– Spørmålet var bare om det var mulig å dyrke der. Vi spurte flere ingeniører, blant annet en som hadde jobbet med mat hos Nasa. De ville ha 20 millioner pund for å bygge en løsning. Men til slutt fant vi en gruppe engelskmenn som utviklet prototyper for oss på en gård i Yorkshire. De laget tunneler med systemer inni for å undersøke om teoriene våre ville fungere, forteller Dring.

En global bevegelse

Med teoriene overført til praksis gjensto fortsatt én stor utfordring: Å skaffe penger til å bygge systemet. Gjennom en folkefinansierings-plattform klarte de to entreprenørene å skape nok interesse til å samle inn sine første 600.000 pund. For fire år siden var det en uventet stor sum for et slikt prosjekt.

– I dag er det en global bevegelse innen urbant jordbruk, men i 2014 var det ikke så mye som skjedde på den fronten. I begynnelsen var det ikke så enkelt å overbevise folk om at å dyrke grønnsaker i byen ikke bare var en trend som ville gå like fort over igjen, forteller Dring.

I dag har Growing Underground to millioner pund i investeringer i ryggen og selger til giganter som Whole Foods og allerede nevnte Marks & Spencer. Også privatpersoner og Michelinrestauranter i London er kunder. Interessen fra pressen har vært stor, og Growing Underground har vunnet priser som BBCs «Future Food Award».

– Det er fantastisk, for vi vil jo nå ut med budskapet vårt. Vi har absolutt hatt som mål å riste litt i og revolusjonere jordbruket, sier Dring, som konstaterer at det å dyrke i urbane miljøer har blitt en mer vanlig tanke rundt om i verden:

– Vi er ikke alene. Men enn så lenge er det en nyklekket industri, som er liten nok til at vi kan samarbeide. Sektoren vokser og investeringene flommer inn i markedet. Det er veldig positivt, for vår måte å dyrke på kan møte alle de utfordringene jordbruket står foran. Dette er definitivt fremtiden.

Growing Underground kan produsere rundt 2000 pakker med mikrogrønt om dagen. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret