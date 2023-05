Helikopterprodusent hevder Norge kan spare 25 milliarder

Etter årevis med forsinkelser og problemer, hevet regjeringen kjøpet av 14 NH90-helikoptre til Forsvaret. Nå mener produsenten at de har en løsning på saken.

I et brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), legger helikopterprodusenten NH Industries fram et forslag de mener kan spare norske skattebetalere for 25 milliarder kroner.

Løsningen skal angivelig også sikre helikoptre som er operative umiddelbart.

– Det har oppstått en svært beklagelig situasjon, og i brevet forklarer vi vårt syn på saken. I tillegg mener vi fremdeles at NH90 er den beste både operative og økonomiske løsningen for Norge, sier administrerende direktør Axel Aloccio i NHIndustries.

Store utfordringer

Forsvaret har for tiden ingen maritime helikoptre, etter at regjeringen i fjor valgte å bryte avtalen med NH Industries om kjøp av 14 helikoptre.

Forsvaret skrev under NH90-kontrakten i 2001. 14 helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Da kontrakten ble hevet på forsommeren i 2022, var bare åtte helikoptre levert.

Forsvarsdepartementet kunngjorde 14. mars i år at regjeringen har besluttet å kjøpe seks MH-60-helikoptre, kjent som Seahawk, fra USA. Det ventes at de første tre helikoptrene leveres sommeren 2025, mens alle seks helikoptre skal være på plass innen 2027. Kjøpet har en kostnadsramme på 12 milliarder kroner, ifølge departementet.

Begrunnelsen for kontraktoppsigelsen var massive forsinkelser, lav pålitelighet på NH90-helikoptrene, krevende vedlikeholdsarbeid og at systemene som skulle leveres sammen med helikoptrene var gått ut av produksjon.

– Besparelser

NH industries protesterte høylytt da kontrakten ble sagt opp, og mente oppsigelsen var «juridisk grunnløs».

Nå sier selskapet at de ønsker å finne en løsning med norske myndigheter. De mener at deres forslag innebærer at Forsvaret raskt kan få på plass 14 operative helikoptre, samt 20 helikoptre til norske spesialstyrker og hæren.

– Prislappen kommer på 9,1 milliarder kroner, opplyser selskapet.

Samtidig har NH industries laget et overslag som de mener viser at Norge kan ende opp med å betale opp mot 35 milliarder kroner dersom Stortinget beslutter at alle helikoptrene skal kjøpes inn på nytt.

– Det vil si at selskapets løsningsforslag kan spare norske skattebetalere for 25 milliarder kroner, sier Aloccio.

Brevet med løsningsforslaget ble sendt til Forsvarsdepartementet før helgen.

Forsvarsdepartementet: Har forsøkt å løse problemene

NTB har spurt hva regjeringen tenker om forslaget.

Departementet svarer ikke direkte på spørsmålet, men redegjør mer for prosessen fram til nå:

– Vi har gjentatte ganger i de over 20 årene siden kontrakten for anskaffelse av NH90 ble inngått forsøkt å løse problemene med helikoptrene i samarbeid med leverandøren. Allikevel sto vi fortsatt sommeren 2022 uten helikoptre som kunne gjøre jobben de var anskaffet for, og uten at leverandøren kunne presentere realistiske løsninger på problemene, skriver departementet i en epost til NTB.

– Etter en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten våren 2022 fant forsvarssektoren at det ikke ville være mulig å øke leveransene med NH90 til et nivå som møter Forsvarets behov, selv med store ekstrainvesteringer. På bakgrunn av dette besluttet regjeringen å avslutte innfasingen av NH90 og gi oppdrag til Forsvarsmateriell om å heve kontrakten med leverandøren, heter det i svaret.