Kjøper amerikanske Seahawk-helikoptre

Saken oppdateres.

Regjeringen investerer i nye helikoptre til marinen og Kystvakten. Det er Kystvakten som prioriteres, og får helikoptre først. Det kjøpes inn seks Sikrosky Seahawk-helikoptre som skal dekke Kystvaktens behov.

Disse skal leveres i perioden 2025–2027. Det første leveres sommeren 2025. Kostnadsrammen er rundt 12 milliarder kroner. Fremtidig base skal være på Bardufoss.

Leveransetidene forutsetter at Norge inngår avtale med amerikanske myndigheter sommeren 2023. I tillegg må Stortinget godkjenne prosjektet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at de ønsker å få på plass en maritim helikopterkapasitet så raskt som mulig. Dette skal styrke Forsvarets beredskap og nærvær i nord.

Helikoptrene prioriteres til Kystvakten. De skal også utrede hvordan disse kan tas i bruk til antiubåtoperasjoner for Marinen. De skal være klargjorte for utstyr til antiubåtoperasjoner.

Overtar tre Seahawk tiltenkt US Navy

Det skal ha vært en tett dialog med amerikanske myndigheter for å finne løsninger som raskest mulig gir løsninger for norske maritim helikopterkapasitet. I første omgang får Norge mulighet til å anskaffe tre helikoptre som var tiltenkt US Navy. Alle de seks helikoptrene skal imidlertid være på plass innen utgangen av 2027.

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

Danmark har operert helikoptertypen siden 2016. Luftforsvaret sender personell til Danmark for å få kompetanse på Seahawk i Danmark. Dette skal gjøre det enklere å integrere helikoptertypen i Norge når helikoptrene kommer.

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier Gram.

Erstatter NH90

Det har i lengre tid vært snakk om at Norge skal erstatte det maritime helikopteret NH90. Det har stått på bakken siden juni 2022.

Anskaffelsesprosjektet P1129 Nytt maritimt helikopter skal sørge for nye helikoptre til fregattvåpenet og Kystvakten, som skal erstatte NH90.

Som TU tidligere har omtalt, må de bestilles raskt. Om ikke kan det først leveres i 2028. Norge har allerede bedt USA om et detaljert tilbud på seks slike, av typen Sikorsky MH-60R Seahawk. Dette gjennom et såkalt «Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance» (LOR for LOA).

Dagens kunngjøring viser altså at regjeringen har prioritert å få bestilt så snart som mulig, og dermed unngår lange ventetider.

Utfordringen handler i praksis om produksjonskapasiteten til Sikrosky. Den amerikanske anskaffelsesorganisasjonen for luftfartøy til US Navy, Navair, har tidligere indikert overfor Forsvaret at en leveranse vil kunne skje 42 måneder etter inngått kontrakt.

Det er en rekke andre helikopteranskaffelser verden rundt, og om Norge legger inn bestilling sent er det bare å stille seg bakerst i køen.

TUs kilder har tidligere antydet at Norge ønsker å overta produksjonslotter fra Australia, som også har faset ut sine NH90. De skal etter planen motta sine Seahawk i 2025 og 2026. Konfigurasjonen Norge ønsker er ikke den samme som australierne har bestilt, så en eventuell avtale om dette haster.

Dansk Sikorsky MH-60R Seahawk på besøk hos Maritim helikopterving på Bardufoss under øvelsen Joint Viking onsdag 13. mars. Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret

I februar ble det klart at Norge har inngått et samarbeid med Danmark om å operere to danske MH-60R Seahawk. Det norske mannskapet reiser til Danmark i april for å operere helikoptrene for Danmark. Dette mannskapet kan så gå rett til operativ virksomhet i Norge når de nye helikoptrene leveres.