Heggedal skole ble 84 millioner dyrere enn planlagt

Da planene ble lagt for byggingen av Heggedal skole i Asker i 2013, skulle skolen koste 296 millioner kroner og stå ferdig i 2015.

Sånn ble det ikke.

Tirsdag denne uken kunne Budstikka fortelle at skolen, som først ble ferdig i desember 2016, endte opp med å koste 83 millioner mer enn planlagt.

Det tilsvarer en overskridelse på 30 prosent sammenliknet med den opprinnelige kostnadsrammen.

Flere årsaker

Den nye barneskolen ble innviet før jul i fjor, og like før åpningen ble det klart at skolen ville koste 39 millioner mer enn planlagt. Nå viser det seg at overskridelsene ble enda større og at bygget til sammen har kostet 83 millioner mer enn den opprinnelige planen.

Det finnes flere forklaringer på hvorfor skolen ble så mye dyrere enn den skulle.

– Det har vist seg underveis at prosjekteringsgrunnlaget har vært for dårlig, forteller eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød.

For det første så ble skolen ca 30 prosent større arealmessig enn hva som var priset inn når det første budsjettet ble vedtatt.

– En del av dette har vært at ønsker fra fremtidige brukere og politisk føringer, har blitt innarbeidet i prosjektet underveis, forklarer Studsrød.

I tillegg har det påløpt betydelige økte kostnader til grunnarbeider, masseuttak, overvannshåndtering og infrastrukturkostnader.

Fra rehabilitering til nytt

Skolen skulle i utgangspunktet bare rehabiliteres, men endte opp som et splitter nytt bygg med en ny flerbrukshall.

– Men etter at prosjektet ble endret med blant annet idrettshall og utvidede uteområder, ble budsjettet endret til 296 mill i 2014. Siste godkjente budsjettendring fra høsten 2015 var til 335 mill, forteller eiendomssjefen.

I 2016 ble det klart at også denne rammen ville sprekke.

– Da ble det varslet at det kunne bli betydelige kostnadsoverskridelser politisk og administrativt, og at det ville bli rapportert når et mer eksakte beløp forelå, forteller han.

Mye ventetid

Skolen skulle etter planen i 2015 være ferdig til skolestart høsten 2016, men ble ikke klar før til skolestart første semester 2017.

Den økte tidsbruken til prosjektet forklares med at det blant annet ble en god del ventetid før avklaring om parkeringskjeller under idrettshallen kom på plass.

I tillegg var det utfordrende krav knyttet til eldre bygg på eiendommen med krav om bevaring.

Til sammen førte disse forsinkelsene til lengre byggetid, og dermed økte både rigg- og driftskostnader.

Går i seg selv

– Kunne man gjort noe annerledes?

– Ja, blant annet tatt oss bedre tid til å jobbe med prosjekteringsgrunnlaget i tidligfasen, og sikret at budsjettgrunnlaget var kvalitetssikret på en bedre måte med hensyn til arealer, grunnforhold og opparbeidelse av uteområdet, sier Studsrød.

Han ønsker ikke å legge skyld på entreprenøren for problemene i byggeprosjektet, eller mene noe om hvorvidt det ville hatt noe å si om de hadde valgt et av de andre tilbudene som kom inn på byggeprosjektet.

– Det ble gjort en grundig vurdering av de innkomne anbudene både når det gjelder pris og kvalitet, så det er det ikke noe å si på. Vi går i oss selv, og ser etter forbedringspotensiale i de ulike fasene i prosjektet, sier han.