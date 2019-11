Bildet viser fiskeriakriviteten nord for Sørøya mellom 2014 og -18, og danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets syn om at firkanten Sandskallen ikke er egnet for havvindpark. Strekene med ulik farge symboliserer ulike fiskeredskaper.

(Illustrasjon: Fiskeridirektoratet)