Havvind-gründer: – Aktører som vil bygge ut havvindparker i norsk del av Nordsjøen må gis like vilkår

Dette sier Knut Vassbotn, daglig leder i det nystartede selskapet Deep Wind Offshore. Selskapet som har skipsreder Trygve Seglem i Knutsen OAS og to regionale kraftselskaper som største eiere, tar mål av seg å bygge ut havvindparker på norsk sokkel og internasjonalt.

– Om noen år blir det et stort underskudd på tilgjengelig elkraft på land i Norge, sier Vassbotn, som støtter seg på prognoser blant annet fra Prosess 21. Dette er et felles regjeringsoppnevnt forum for mange ulike aktører knyttet til prosessindustrien.

Prosess 21 anslår et økt kraftbehov til prosessindustrien på 56 TWh i 2050, til sammenligning har Norge i dag en typisk årlig produksjon på mellom 140 og 150 TWh. Ifølge Vassbotn vil videre elektrifisering av olje- og gassproduksjonen på sokkelen kreve mellom 13 og 15 TWh med ny kraft, mens transportsektoren trenger cirkas 9 TWh til elektrisk drift. Ny industri som batteriproduksjon, hydrogenfremstilling og datalagring vil ha behov for rundt 36 TWh. I tillegg vil det være en stor mulighet for eksport.

Selskapet som Vassbotn leder, har hovedkontor i Haugesund og ligger i industri-regionen, Haugalandet-Sunnhordland. Regionen har ifølge Vassbotn et underskudd på mellom 1 og 2 GW, selv etter at Statnetts konsesjonssøkte 500 MW kraftlinje til Gismarvik i Tysvær er operativ som planlagt i 2026.

Av kommende kraftkrevende prosjekter i regionen peker han på elektrifisering av gassprosessanlegget på Kårstø, landstrøm til cruise-industrien, ytterligere elektrifisering av olje- og gassproduksjonen på sokkelen sammen med ny industri som datalagring og en mulig batterifabrikk i Haugaland Næringspark i Tysvær.

Har tomt på Utsira

– Når vi vet at det tar mellom sju og 10 år å løfte nye store kraftprosjekter, må vi starte nå, sier Vassbotn.

Da sikter han til utbygging av havvind i to områder i Nordsjøen som myndighetene har åpnet, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2. Deep Wind Offshore har allerede ferdigstilt meldinger, og jobber nå med å modne prosjektene ytterligere. Sammen med et antall andre aktører, venter Deep Wind Offshore nå utålmodig på at regjeringen skal presentere sin veileder for hvordan prosessen med søknader og tildeling av lisenser skal skje.

For Utsira Nord har Olje- og energidepartementet identifisert en totalkapasitet på 1500 MW, noe som er basert på en strategisk konsekvensutredning fra NVE i 2010/2012.

– Utviklingen i havvindmarkedet har vært betydelig siden den gang, og vi ser at det kan være rom for tildeling av fire arealer med 500 MW på hvert, tilpasset kraftbehovet på land, sier daglig leder i det nye havvindselskapet.

Deep Wind Offshore: Type selskap: Skal bygge ut og eie havvindparker Hovedkontor: Haugesund Ansatte: 10 Daglig leder: Knut Vassbotn Største eiere: Skipsreder Trygve Seglem, de regionale kraftselskapene, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag. Knut Vassbotn og Hans Petter Øvrevik er også medeiere.

Ifølge Vassbotn er Deep Wind Offshore, med hovedkontor like i nærheten av Utsira Nord, interessert i å utvikle og eie framtidige havvindparker og er interessert i utbygging i begge de aktuelle områdene i Nordsjøen. Det nye selskapet har ambisjoner om å bygge så vel flytende som bunnfaste havvindparker på områder som har minst 50 meters havdyp.

Selskapet har alt sikret seg tomt for bygging av transformatorstasjon på Utsira, hvor strømkabelen skal tas inn fra havvindparken. En ny kabel må dessuten legges fra Utsira og inn til land.

– Vi er åpne for en samordnet utvikling av infrastruktur, men et større kraftoverføringsnett i havet er ikke nødvendig i første omgang. Det får komme etter hvert, sier Vassbotn.

Knallhard konkurranse

Det nystartede selskapet har foreløpig ikke valgt teknologi-konsept for sin havvindpark. Men Vassbotn peker på at flere selskaper har løsninger under utvikling og testing.

– Enkelte løsninger er alt tatt i bruk, som for eksempel Equinors Hywind og Principle Power, hvor Aker Offshore Wind er tungt inne på eiersiden. I Sørlige Nordsjø kan både flytende og bunnfaste anlegg være aktuelle å bygge, sier Vassbotn, som regner med knallhard konkurranse i tildelingsprosessen.

Blant norske selskaper og samarbeidsgrupperinger som har flagget interesse er Equinor, Aker Offshore Wind, Fred Olsen Energy og Hitec Vision sammen med store offentlig eide kraftselskaper som Statkraft, Agder Energi, Hafslund Eco. Deep Wind Offshore har Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag med på eiersiden.

På like vilkår

– Det blir avgjørende at alle får anledning til å konkurrere på like vilkår, sier Vassbotn.

Han viser til et nylig utspill fra NHO som anbefalte myndighetene å foreta en rask tildeling av områder til de første havvindprosjektene med hovedformål å elektrifisere olje- og gassprosjekter. Alliansen peker på prosjekter hvor lisenseierne vil levere plan for utbygging og drift, PUD, mens det midlertidige petroleumsskatteregimet gjelder.

Mange selskap står klar til å konkurrere om byggetomter for havvindparker i de to første områdene på norsk sokkel som åpnes for utbygging, Utsira nord og Sørlige Nordsjø 2. Illustrasjon: NVE

– Utspillet fra NHO har flere svakheter. Skal Norge etablere en ny havvindindustri, som kan gi muligheter for et bredt mangfold av aktører i alle deler av verdikjeden, og levere kraft som kan brukes til dekarbonisering av industri på land og offshore, trenger vi flere prosjekter av størrelse. Anbefalingen fra NHO vil gi en forfordeling av oljeindustrien og disse selskapenes grønne satsinger, uten å løfte en havvindindustri. Dette vil bidra til at Norge fortsetter å bygge ut dyre oljedrevne prosjekter, sier Vassbotn.

Han tilføyer at utspillet fra NHO legger opp til diskriminering, samtidig som vi ikke vil få nok kraft til å dekke underskuddet på land.

Bakgrunn fra olje og gass

Knut Vassbotn har lang yrkeskarriere bak seg i olje- og gassindustrien. Han er født og oppvokst i Haugesund og dro til Newcastle for å utdanne seg til skipsingeniør (naval architect). Den første jobben etter endt utdanning fikk hans hos verftet Westcon i Ølensvåg. Senere har han hatt ymse jobber med base i Oslo, hele tiden i Aker-systemet under ulike firmanavn som Kværner, Aker Kværner og Aker Solutions.

Han begynte i Aker-systemet i prosjektorganisasjonen til Grane-utbyggingen.

– Mange trodde da, i 1998, at Grane skulle bli den siste store feltutbyggingen på norsk sokkel og oljeprisen lå rundt 10 dollar fatet.

Senere var Vassbotn med i prosjektorganisasjonen som designet og bygde prosessanlegget for fremstilling av LNG på Melkøya ved Hammerfest.

I forbindelse med utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, hvor Aker BP ble operatør for første gang, bodde Vassbotn i London og bygget opp en ingeniørorganisasjon. Det viste seg vanskelig den gang å rekruttere nok ingeniører i Norge.

Oppdaget havvind i Danmark

Et prosjekt som Aker Solutions utførte for det danske energiselskapet Dong på Hejre-feltet, ble et vendepunkt for Knut Vassbotn.

– Hos Dong, som senere skilte ut sin satsing på havvind i selskapet Ørsted, fikk jeg virkelig øynene opp for mulighetene innen havvind. Senere har jeg ikke sett meg tilbake, sier han litt spøkefullt.

Daværende Statoils fem flytende Hywind-møller, ble slept til Skottland, men ble sammenstilt ved Norseas base på Stord i 2017. Kanskje dette blir et vanlig syn i neste industri-epoke her i landet. Foto: Odd Henning Gilje, Equinor

I nærmere seks år etterpå ledet han Aker Solutions forretningsutvikling i havvind. I fjor sommer var han med å starte og børsnotere Aker Offshore Wind. I 2020 valgte han å starte Deep Wind Offshore sammen med Hans Petter Øvrevik.

– Hvordan skal dere finansiere milliardutbyggingen i en stor havvindpark?

– Deep Wind Offshore er kapitalisert opp til å møte våre forpliktelser de nærmeste årene. Havvind- prosjekter er kapitalkrevende i gjennomføringsfasen. Skal Norge løfte en ny industri, med et stort potensial, må det settes opp et tilpasset sett med rammebetingelser. Her er det naturlig å skjele til hva Norge har gjort i olje- og gassektoren, samt når det gjelder vannkraft. Det må gjøres en tilpasning på skattesiden, muliggjøre en rask avskriving og i tillegg bør staten garantere for en gitt strømpris, kanskje på nivå med Statnetts forventede prisbane. Dermed kan staten tjene gode penger når strømprisen er høy og tilsvarende ta risiko med lavere priser.

Northconnect og krafteksport

Vassbotn ser også store eksportmuligheter for norsk industri.

– For det første kan vi eksportere mer ren energi til Europa. Den planlagte utenlandskabelen Northconnect fra Eidfjord i Hardanger til Peterhead i Skottland bør bygges i regi av Statnett. Samtidig må vi stelle oss slik at ikke strømprisen stiger vesentlig innenlands. Derfor må det bygges ut mye mer ren kraft-produksjon til havs.

Han peker på at Norge har en enestående bredde i leverandørindustrien, som er bygget opp rundt maritim industri og olje- og gassnæringen.

– Disse bedriftene har mye å tilby havvindindustrien, både på norsk sokkel og i mange andre land. Leveranser til havvind blir aldri så store som til olje- og gassindustrien, men kan likevel bli blant Norges fem topp eksport-industrier, sier Vassbotn, som likevel tar visse forbehold:

– Skal leverandørindustrien lykkes ute, trenger bedriftene et hjemmemarked som referanse. Leverandørene må tilpasse seg en industri hvor det kreves serieproduksjon, mer enn skreddersøm slik det har vært vanlig i olje- og gassindustrien. Sjansen er der nå og må gripes. Derfor haster det å komme i gang med bygging av havvindparker på norsk sokkel, sier sjefen for det nye utbyggingsselskapet.

Først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 3/21.