Havila-skip holdes igjen i Bergen på grunn av Russland-sanksjoner

Skipet trafikkerer kystruten Bergen-Kirkenes, der selskapet Havila Kystruten deler anbudet med Hurtigruten.

Det skulle ha forlatt Bergen ved 20-tiden tirsdag, men lå ved midnatt fortsatt ved kai. Dette skyldes sanksjoner mot den russiske långiveren GTLK, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Lasse A. Vangstein i Havila overfor Bergens Tidende.

– Det er en usikkerhet rundt forsikringsdekningen som gjør at avgangen er utsatt. Det er en situasjon som har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila, sier han.

Selskapet er i kontakt med norske myndigheter for å avklare situasjonen, og Vangstein beklager overfor passasjerene. Han understreker også at selskapet er norsk og at skipet for alle praktiske formål er norsk.

– Vi har støttet sanksjonene mot russiske selskaper. Nå jobber vi med å refinansiere dette skipet for å bryte russiske bånd, sier Vangstein.

Etter at Russland invaderte Ukraina i slutten av februar i år, har verden har reagert med omfattende sanksjoner mot landet.