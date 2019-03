Havarikommisjonen nærmer seg en konklusjon

Teknisk informasjon, logger, inspeksjon og intervjuer av mannskap har gitt Havarikommisjonen god innsikt i hele hendelsesforløpet, og hva som gikk galt da alle fire hovedmotorer stanset lørdag formiddag.

– Vi har fått inn mye informasjon, og er veldig nær å finne ut hvorfor hovedmotorene stanset, sier Dag Sverre Liseth, avdelingsdirektør for sjøfart i Statens havarikommisjon for transport til TU.

Viking Sky gikk fra Molde onsdag morgen, assistert av slepebåt, for å repareres i Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB Scanpix

Han sier at det fortsatt er noe elektronisk informasjon som skal hentes ut mens skipet ligger ved Vestbase i Kristiansund for reparasjoner.

Både Sjøfartsdirektoratet og SHT har sagt at de vil komme med anbefaling til andre skip dersom de avdekker forhold som kan ha betydning for sikkerheten til andre fartøy.

USAs havarikommisjon: Vil være med på å undersøke Viking Sky

Sammensatt årsaksrekke

Snaut fem døgn etter ulykken, har det ikke kommet slike anbefalinger.

– Betyr det at dere ikke har funnet en åpenbar feil som kan gjelde andre skip?

Liseth svarer litt unnvikende: – Det kan være sammensatt og bestå av mange kompliserende forhold. Det er mange barrierer som skal brytes, både tekniske og operasjonelle. Vi vil se på alle, sier han til TU.

NTNU-professor Sverre Steen ved Marin Teknikk i Trondheim er spent på SHTs funn.

Dag Sverre Liseth, avdelingsdirektør Sjø i SHT. Foto: Tore Stensvold

– Siden Havarikommisjonen ikke har kommet med noen klar anbefaling til akutte tiltak, à la å sette Boeing MAX-fly på bakken, kan det tyde på at det ikke er en alvorlig feil som gjelder alle skip. Men jeg er sikker på at det er lærdom å trekke av dette, sier Steen til TU.

I tillegg til de rent tekniske og driftsmessige, det vil si operasjonelle avgjørelser som er att på brua, vil beredskap være tema for Havarikommisjonens gransking.

SHT har som oppgave å granske ulykker for å se om det er viktig lærdom som kan trekkes for å hindre tilsvarende på andre skip. SHT skal finne årsaker, men ikke peke ut syndebukker.

Sjøfartsdirektoratet har sittet i møter og ville ikke uttale seg om de har avdekket forhold som kan medfører anbefalinger om tekniske eller operasjonelle tiltak for andre skip som seiler med norsk flagg.

Uvanlig med total blackout: Flere teorier om årsaken

Sjelden at alle motorer stanser

Professor Eilif Pedersen i Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim sier på generelt grunnlag at det er sjelden en enkelt årsak klarer å slå ut alle fire motorer, som er fordelt på to maskinrom og tilfredsstiller SOLAS-krav til Safe Return to Port.

– Selv avanserte offshoreskip som tilfredsstiller DP2-krav med langt strengere krav til doble systemer og redundans, kan få problemer i ekstreme tilfeller. Selv om det på komponent- og delnivå er redundans, er det ikke alltid redundans totalt sett, sier Pedersen.