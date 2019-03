Forbereder seg på minst tre måneder til med Boeing 737 Max på bakken

Boeing 737 Max har stått på bakken verden over i en uke på grunn av to ulykker som kan ha sammenheng, og det fortsatt uvisst når flyforbudet vil oppheves.

Det er få flyselskaper der Max-flyene utgjør en veldig stor andel av flåten, men dette vil uansett ha konsekvenser. Et av selskapene som forbereder seg på å måtte være uten disse flyene i lengre tid, er Air Canada:

– Ettersom det er usikkert når 737 Max kan settes i drift igjen, har vi nå fjernet disse flyene fra vårt ruteprogram fram til tidligst 1. juli, opplyser flyselskapet tirsdag.

Air Canada skriver at de gjør dette for sin egen planlegging og for å kunne sikre en forutsigbarhet for sine reisende. Det kanadiske selskapet har 24 slike fly i flåten og er dermed av de aller største 737 Max-brukerne. Det samme er Norwegian med sine 18 fly.

Et av Norwegians Boeing 737 Max 8-fly på Gardermoen da de ble satt på bakken 12. mars. Foto: Poppe, Cornelius

Også Norwegian skriver til Teknisk Ukeblad at de jobber med planer som strekker seg lenger fram i tid for å sikre at passasjerene deres kommer seg dit de skal, uten at kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen går mer i detalj.

– Vi forholder oss til instrukser fra myndighetene, og det innebærer at vårt flyprogram avvikles uten Max inntil flyene er på vingene igjen, skriver han.

Tilsyn varsler egne vurderinger

Det er fortsatt mange spørsmål som gjenstår å besvares, både når det gjelder undersøkelsen av ulykken(e) og hvordan man skal gå fram for å forhindre at noe lignende skjer igjen, og veien videre. Altså hva som skal til for å oppheve flyforbudet.

Boeing har lenge varslet at en softwareopgradering knyttet til MCAS vil være på plass senest i løpet av april. Så er spørsmålet om dette er tilstrekkelig for at flytypen blir vurdert som luftdyktig og også hvorvidt europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, automatisk også oppheve flyforbudet i etterkant av et slikt vedtak hos sertifiserende myndighet, amerikanske FAA.

Teknisk Ukeblad har spurt det norske tilsynet om deres vurdering av hva som skal til for å oppheve flyforbudet. Luftfartstilsynet ønsker i denne omgang kun å henvise til sin egen skriftlige gjennomgang der de opplyser at ny informasjon om eventuell oppheving av flyforbudet vil komme fra FAA og at Easa (og dermed Norge) vanligvis da gjøre det samme.

– Easas vurderinger er avhengig av hvilken informasjon de etter hvert får, for eksempel foreløpige resultater fra havariundersøkelsene og informasjon fra FAA, Boeing og andre myndigheter, skriver Luftfartstilsynet.

Reuters skriver at både Easa og kanadiske luftfartsmyndigheter nå signaliserer at de kommer til å foreta egne og uavhengige vurderinger av 737 Max.

Anonyme kilder: FAA snudde da de oppdaget at ulykkesflyet var trimmet med snuta ned

Flere likheter

Mandag publiserte Boeing et åpent brev fra sin toppsjef Dennis Muilenburg der budskapet var at flyprodusenten står sammen med kunder og myndigheter i arbeidet med å få fullstendig forståelse av ulykkene med Ethiopian Airlines Flight 302 og Lion Air Flight 610.

De to ulykkene 10. mars i år og 29. oktober i fjor, tok livet av til sammen 346 mennesker.

Søndag fortalte den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges at de første analysene av ferdsskriveren og taleregistratoren gir klare indikasjoner på at det er en sammenheng mellom de to ulykkene, ifølge de franske og amerikanske havarikommisjonene (BEA og NTSB) som har bidratt til avlesingen av disse dataene. Konkret skal det være snakk om at ferdsskriveren («flight data recorder», FDR) viser at AoA-dataene fra 737 Max-flyet i Etiopia er «svært, svært like» dem som ble lastet ned fra ferdsskriveren ulykkesflyet i Indonesia.

Dette har potensielt betydning, ettersom den foreløpige rapporten etter Lion Air-ulykken peker på en defekt sensor som måler flyets angrepsvinkel (AoA) som den utløsende årsaken til katastrofen. Her ble flyets kontrollsystem fôret med feilinformasjon om at det var i ferd med å steile, og dermed hadde behov for å peke snuta nedover. Flygerne var ikke var i stand til å forhindre at en ny software som var innført på 737 Max, kjent som «Manoeuvring Characteristics Augmentation System» (MCAS), styrte flyet mot bakken.

Fra før har FAA meldt at også analyser av satellittdata og funn på havaristedet knytter de to ulykkene sammen. Det var dette FAA oppga som grunn til at de som siste myndighet satte 737 Max-flåten på bakken.