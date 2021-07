Havarikommisjonen frigir bilde av helikopteret som treffer høyspentlinja

Flygeren, som var den eneste om bord, omkom da et Robinson R44-helikopter fløy inn i en kraftledning og styrtet ved E18 utenfor Porsgrunn klokka 22.54 torsdag 17. juni.

Helikopteret var på vei fra Kvinesdal til Kjeller og havarerte i Eidanger i Vestfold og Telemark.

Statens havarikommisjon (SHK) undersøker ulykken og kom i dag med en oppdatering om det pågående arbeidet.

I tillegg publiserer Havarikommisjonen et stillbilde som viser kollisjonsøyeblikket.

Viktig for undersøkelsen

Ettersom R44-maskinen ikke var utstyrt med noen form for ferdsskriver, noe det heller ikke er krav om i slike lette helikoptre, må Havarikommisjonen bruke andre kilder i sitt arbeid med å nøste opp årsakskjeden.

En av av dem er opptak fra et av Statens vegvesens kameraer, som var plassert i tunnelåpninga like ved ulykkesstedet. Veikameraet fanget inn de siste sekundene av flygingen fram til helikopteret traff høyspentlinja.

– Videoopptaket viser kollisjonsøyeblikket og samtidig også værforholdene. Dette er kjempeviktig for vårt arbeid og er med på å bekrefte det vi er fortalt av vitner og det de har fortalt til politi og medier, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen til Teknisk Ukeblad.

Blant det de får bekreftet, er at det var mye regn og sterkt redusert sikt, på tross av at dette var blant årets lyseste dager. SHK betegner forholdene som IMC, det vil si «Instrument Meteorological Conditions» – flyging i vær der pilotene ikke kan se og må navigere med instrumenter.

Helikoptervraket liggende på veiskulderen. Foto: SHK

Helikoptertypen er bare godkjent for flyging etter de visuelle flygereglene om dagen («VFR day»), med krav om å ha visuell kontakt til terreng og hindringer, og altså ikke instrumentflyging (IFR).

Har kartlagt treffpunkter

Helikopteret traff en høyspentlinje som krysset veien i cirka 15 meters høyde før det falt ned på veiskulderen.

Høyspentlinjen var etter det vi får opplyst for lav til å være ført opp i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), som inneholder innrapporterte luftfartshindre som er høyere enn 15 meter over bakken utenfor tettbygde strøk og 30 meter i tettbygde strøk.

Minste tillatte flyhøyde er 500 fot (152 meter), men det er selvsagt noe annet dersom det eksempelvis handler om å sette maskinen trygt ned. Generelt er det også slik at kollisjon med hindre under avgang og landing er en av de vanligste ulykkesårsakene for sivile helikoptre.

Vraket er blitt undersøkt av SHK i deres hangar på Kjeller. Ifølge Halvorsen er det foreløpig en overordnet gjennomgang som er gjort, der de har kartlagt treffpunktene på vaieren.

Når det gjelder helikopterets tekniske tilstand på ulykkestidspunktet, har ikke Havarikommisjonen så langt avdekket noe galt. Men det er tidlig i undersøkelsen, og det er så langt ikke utelukket at en teknisk svikt av noe slag kan ha medvirket til ulykken.

Robinson R44 og forgjengeren R22 er verdens mestselgende allmennflygingshelikopter. Sammenlignet med de fleste andre helikoptre er det mindre kostbart å anskaffe.

Siden 1997 har Robinson R22/44 vært involvert i 27 ulykker og hendelser, inkludert denne, som er undersøkt av Statens havarikommisjon.

Dette er den fjerde fatale ulykken siden 2010. Ingen av de tidligere undersøkelsene har avdekket noen teknisk svikt, mens en fellesfaktor er pressing i marginalt vær med dårlig sikt.