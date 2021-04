Havarikommisjonen: Alvorlig båtulykke viser at sikkerheten må bedres i hele næringen

Det var i slutten av november 2019 at den drøyt åtte meter lange båten Smolten kantret utenfor Lurøy på Helgeland. De to personene om bord var på vei hjem fra et oppdrettsanlegg. Den ene personen ble funnet alvorlig skadd. Den andre ble ikke funnet til tross for omfattende søk og antas å være omkommet.