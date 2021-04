Havarerte på Sola lufthavn: Det 78 år gamle flyet ville hatt bedre forhold om det fortsatt var en gressbane her

Både flygeren og passasjeren slapp unna uten skader da det gikk galt under landing på Stavanger lufthavn Sola torsdag 15. oktober i fjor.

Flyet, et Boeing Stearman A75N1 produsert i 1942, fikk trolig en liten skrens under landing, og hard bremsing bidro til at flyet tippet over på ryggen.

Rapporten fra Statens havarikommisjon, som ble publisert torsdag, peker på at dette er en flytype som er svært utfordrende å lande på asfalterte rullebaner, særlig i sidevind, og at sikkerhetsmarginene ville vært større på en gressbane.

For hard på bremsen

Rapporten forteller at det blåste fra vest-nordvestlig retning da flyet ble klarert til rullebane 29 i motsatt retning på Sola denne ettermiddagen.

På Stearman, som ble konstruert som skolefly på 1930-tallet, er det begrenset sikt rett framover. Derfor fløy fartøysjefen (68) til venstre for senterlinja og la opp til det som kalles «close base» før landing. Ifølge rapporten var landinga fin, om enn i noe høyere hastighet enn normalt. Flyet kom i kontakt med rullebanen i ei trepunktslanding, det vil si med hovedhjul og halehjul samtidig, men kom et par meter opp i lufta igjen.

SHK har for øvrig i undersøkelsen hatt nytte av at hele landinga og ulykken ble filmet av et av Avinors kameraer.

Neste landing ble mer kontant og flygeren har forklart at flyet gjorde en markant bevegelse mot høyre rett etter landing. SHK tror flyet fikk en liten skrens på den andre landinga, noe som kan ha utløst en såkalt «ground-loop», det vil si utilsiktet rotasjon rundt vertikalaksen med tap av retningskontroll.

– Da flyet var på vei mot banekanten, reagerte fartøysjefen automatisk med å trå inn bremsene. De ble trykket for hardt inn, og flyet tippet over på ryggen, skriver Havarikommisjonen.

Boeing Stearman Model 75, LN-STM. Foto: Statens havarikommisjon/Harald Hagen

For kostbart med gressbane

Kombinasjonen rullebaneunderlag og flydesign er de medvirkende årsakene Havarikommisjonen bruker mest plass på i den korte rapporten.

SHK peker på at veteranflyet har halehjul, høyt tyngdepunkt og relativt kort avstand mellom hovedhjulene og var ment for å operere fra rullebaner med gressdekke.

Det fantes tidligere på Sola. En cirka 600 meter lang gressbane (17-35) vest for rullebane 18-36 og sør for den sivile terminalen. Denne ble vedlikeholdt av Avinor og skal ifølge brukerne har vært svært bra.

Avinor har ifølge rapporten forklart at for å etablere en gressbane, må den legges inn under utformingssertifikatet for flyplassen. Dette vil være ressurskrevende. Dessuten vil ansvaret for drift og vedlikehold også føre til økte driftskostnader.