Har inngått avtale om å lagre CO2 fra Londons avfall i Nordsjø-lageret

Northern Lights, som er selskapet bak transport- og lagerdelen av Langskip-prosjektet, har inngått en intensjonsavtale med avfallsselskapet Cory, som vil lagre 1,5 millioner tonnvCO 2 årlig fra 2030. Det er den største avtalen Northern Lights har inngått.

CO 2 -utslippene kommer fra avfallet til Londons innbyggere, som skal fanges , gjøres flytende og så transporteres med skip ned Themsen, og deretter til lageret i Nordsjøen.

Northern Lights-lageret har i første fase kapasitet til å lagre 1,5 millioner tonn CO 2 årlig, og skal stå klart i 2024. Ved behov kan kapasiteten utvides til fem millioner tonn CO 2 i året, dersom de beslutter å bygge ut fase 2.

CO2-fangst eneste mulighet

Avtalen ble kjent på en rundebordskonferanse om grønn omstilling i London hvor blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og den britiske ministeren for næring, energi og industriell strategi, Kwasi Kwarteng deltok.

Avtalen og samarbeidet mellom Cory og Northern Lights kan dessuten bidra til utviklingen av en mal for internasjonal transport og lagring av CO 2 og utviklingen av et globalt marked for CO 2 .

– For at CO 2 -håndtering skal bli et effektivt klimatiltak må flere land sette i gang prosjekter og vi må skape et marked på tvers av landegrensene. Derfor er det så gledelig at et av Storbritannias største avfallshåndteringselskaper nå ønsker å bruke lageret i Nordsjøen. Det viser at vår teknologi er konkurransedyktig og kan bidra til å redusere utslipp også utenfor Norges grenser, sierstatsminister Jonas Gahr Støre i en melding.

Torsdag ble det dessuten kjent at CO 2 -fangstprosjektet på avfall i Oslo får den nødvendige finansieringen av staten, og dermed kan starte opp sitt prosjekt i løpet av året.

Det blir da det andre fangstprosjektet i Langskip, i tillegg til sementfabrikken til Norcem i Brevik. Til sammen skal de to prosjektene lagre omkring 800.000 tonn CO 2 i året i Northern Lights-lageret.

– CO 2 -fangst er den eneste realistiske måten å kutte CO 2 -utslipp fra industrier som sementproduksjon og avfallshåndtering. Avfallsbransjen står i dag for om lag fem prosent av globale utslipp. Energigjenvinning av restavfall med CO 2 -fangst er en del av løsningen, sier Støre.

Søppelhåndteringsanlegget til Cory ved Themsen. Bilde: Cory Group

Skal fange 90 prosent av utslippene

Cory vedtok i 2021 planer for et større prosjekt for CO2-fangst og -lagring (CCS), hvor de vil fange CO 2 fra Storbritannias største anlegg for avfallsforbrenning og energigjenvinning. I 2030 er målet altså å kunne fange hele 1,5 millioner tonn CO 2 i året.

Det tilsvarende prosjektet på Klemetsrud i Oslo, som er hovedstadens største utslippspunkt, skal til sammenligning fange 400.000 tonn CO 2 i året.

Planen til Cory består i å installere fangstteknologi som kan fange mer enn 90 prosent av utslippene, både ved det eksisterende anlegget og et nytt anlegg som skal komme i drift i 2026.

Ettersom anlegget ligger ved Themsens bredder, og kan de utnytte muligheten dette gir til transport av CO 2 -en, først til kysten og deretter til Norge.

– Dette partnerskapet er betydelige både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Gjennom dette samarbeidet med Northern Lights kan Cory utforske de mulighetene som ligger i marin transport av CO 2 på tvers av landegrenser, sier direktør i Cory, Dougie Sutherland.

Han understreker at denne avtalen både styrker Storbritannias klimaarbeid, den styrker handelsforholdet til Norge og det kan skape en mal for et internasjonalt karbonmarked.