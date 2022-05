Har funnet opp verdensledende, 14-trinns navgir til sykler

De fleste som bruker sykkel, har en med såkalt derailleur-gir. Det vil si tre tannhjul ved kranken og syv til ti i en kassett ved bakhjulet. Stort sett veldig effektivt, men temmelig vanskelig å bruke og vedlikeholde.

Det var utgangspunktet for Christian Antal da han presenterte sine ideer for mekanikkingeniøren Knut Tore Ljøsne. Sammen har de konstruert verdens både sterkeste og mest kompakte navgir, med hele 14 trinn. Med alle girene inne navet blir de beskyttet mot omgivelsene, og de krever hverken justering eller annet jevnlig vedlikehold. For ikke å snakke om hvor mye enklere de er å bruke.

Norge er ikke det landet man tenker på når det er snakk om slike finmekaniske produkter. Men giret produseres i Oslo til et verdensmarked som hyller dem. Selskapet har også konstruert et 7-trinns navgir som er svært godt egnet til elsykler. Først og fremst fordi både det og 14-girs varianten tåler veldig mye mer moment enn de andre på markedet. Det trengs når både motoren og bena jobber for fullt.

I dag snakker vi med sykkelgirgründer Christian Antal om hvordan det er å finne opp slikt i Norge og gjøre en internasjonal forretning av det i sterk konkurranse med selskaper i land som er mye mer kjent for slik teknologi

