Har funnet molekylet som kan vise seg å stoppe Alzheimers

Mange har prøvd, men ingen har løst problemet med Alzheimers sykdom. Nå kan vi stå foran et norsk gjennombrudd.

Selskapet Pharmasum Diagnostics har nemlig funnet molekylet som de mener er nøkkelen til å stoppe sykdommen. Molekylet passiviserer et enzym som ser ut til å være en viktig årsak til Alzheimers.

Selskapet ble etablert i 2014 av Ph.d. Anders Fugelli og professor i kjemi John Sigurd Svendsen. De håper å kunne sette igang kliniske prøver i løpet av få år, først med dyr og senere med mennesker.

Alzheimers gir store lidelser for både pasienter og pårørende, som må se at den som er rammet blir dement og dør over en periode på 10 til 12 år. Men Alzheimers er også ekstremt kostbart for samfunnet, fordi pleiebehovet er så stort. Det er anslått av at sykdommen vil koste rundt 2 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt i 2030. I dag snakker vi med Ph.d. Anders Fugelli.

