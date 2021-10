Har analysert data fra tusenvis av hjemmeladere: Disse elbilene bruker mest og minst energi

Strømselskapet Tibber har analysert data fra tusenvis av elbilladere og rangert elbilene som bruker minst og mest energi.

På topp kommer Hyundai Ioniq - kombikupéen som kom på markedet i 2016, med et forbruk på 14,7 kWh/100 km. SUV-en Audi e-tron bruker ifølge oversikten mest energi, med et forbruk på 23,9 kWh/100 km.

Selskapet har også regnet ut hvor mye man må betale per mil for å lade bilen hjemme. Disse beregningene er basert på gjennomsnittlig strømpris de siste tolv månedene og inkluderer nettleie og moms.

Per mil koster e-tron over én krone mer å lade enn Ioniq, ifølge oversikten.

Her er oversikten over de ti elbilene som bruker minst energi:

Bil Forbruk (kWh per 100 km) Ladekostnad (kroner per mil) Hyundai Ioniq Electric 14,7 1,71 Tesla Model 3 15,5 1,80 Mini Cooper SE 15,6 1,81 Volkswagen E-golf 15,8 1,83 Skoda Citigo E 15,8 1,83 Seat Mii 15,8 18,3 Volkswagen E-up 16,0 1.86 Hyundai Kona electric 16,4 1,90 Renault Zoe 16,4 1,90 Peugeot E-208 16,4 1,90

Og her er lista over de fem bilene med størst energiappetitt:

Bil Forbruk (kWh per 100 km) Ladekostnad (kroner per mil.) Audi E-tron 23,9 2,78 Jaguar i-pace 23,2 2,69 Volvo XC40 22,4 2,60 Porsche Taycan 22,3 2,59 Mercedes-Benz EQC 21,6 2,51

Store, tunge biler bruker mest

Listene illustrerer et naturlig faktum, nemlig at store, tunge biler bruker mer energi. For eksempel er trillingene Skoda Citigo E, Seat Mii og Volkswagen E-up små biler som veier rundt 1,2 tonn, mens Audi e-tron 55 veier over det dobbelte (rundt 2,5 tonn).

Lavere modeller som Hyundai Ioniq og Tesla Model 3 vil bruke mindre energi enn høyreiste SUV-er.

Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Audi-importør Harald A. Møller svarer at kunder som velger Audi e-tron får en stor, fullverdig SUV som kombinerer plass og rekkevidde med premiumfølelse.

– Samtidig leverer den rekkevidde nært opptil de teoretiske tallene, sier han.

Han fremholder at modellen har bidratt til å elektrifisere et segment som tidligere var fossilt.

Filtrerer ladedata gjennom andre databaser

Tibber-sjef og medgründer Edgeir Vårdal Aksnes forteller at de kontinuerlig følger med på bilenes effektivitet, ettersom det er et spørsmål som kundene er opptatt av.

Forbrukstallene angir et gjennomsnitt for det siste året, sier Aksnes. Altså vil man på vinteren kunne oppleve et høyere forbruk, mens det motsatte vil kunne være tilfelle på sommeren. Forbruket vil naturligvis også variere ut ifra geografi, kjørestil og -innstillinger.

Tibber har regnet seg frem til tallene ved aggregere anonymisert informasjon om bilene i Tibber-appen ved lading. Bilene rapporterer batteriprosent og anslått rekkevidde, og det settes sammen med informasjon om bilens tilgjengelige batteristørrelse.

Rekkeviddeangivelsen er ikke like nøyaktig på alle modellene. Derfor filtreres også dataene gjennom tredjepartskilder, som databaser over biltester. De bruker ikke produsentenes egne data, påpeker Aksnes.

– Dette brukes til å kvalitetssikre våre egne tall. Det pleier ikke være store avvik, forteller Aksnes til TU.

Enkelte nyere modeller (som Ford Mustang Mach-e) finnes ikke verken i oversikten eller i Tibbers ladekalkulator på grunn av for lite data. Aksnes forteller at de må minst ha data fra noen hundre biler over noen måneder før de kommer med i oversikten.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tu.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »