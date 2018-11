Håper 67.000 bilder av implodert ubåt kan vise årsak uten at de hever vraket

Tidlig lørdag morgen ble vraket av en forsvunnet ubåt funnet på rundt 900 meters dyp. Bildene viser ifølge den argentinske marinen årsaken til ulykken.

Den 15. november 2017 forsvant den argentinske marinens ubåt, Ara San Juan, med en besetning på 44 om bord, omkring 430 kilometer utenfor kysten av Argentina.

Like før hadde ubåtkapteinen rapportert om svikt i ubåtens batterisystem, muligens fordi det hadde trengt inn vann. Derfor fikk ubåten beskjed om å vende tilbake til flåtestasjonen. 17 land deltok i søket etter ubåten, uten å finne den.

Men lørdag morgen – ett år etter at ubåten forsvant – kunngjorde den argentinske marinen at ubåten var lokalisert på havbunnen på cirka 900 meters dyp. Det amerikanske firmaet Ocean Infinitys fem høyteknologiske undervannsdroner og den 60 mann store besetningen hadde sporet opp vraket.

På et pressemøte søndag offentliggjorde sen argentinske marinen de første bildene av vraket.

Illustration: Armada de la República Argentina - Argentine Navy/Ocean Infinity

Implodert skrog

I fjor meldte marinen at det var registrert en uvanlig, kort, kraftig lyd som kunne være en eksplosjon, nær det området hvor Ara San Juan forsvant.

Men bildene viser at selve skroget er relativt intakt, og at det tydeligvis har vært snakk om en implosjon hvor de ødelagte delene ble presset inn.

Ubåten ble funnet på 907 meters dyp, cirka 600 kilometer fra kysten. Vrakdelene var spredd over et område på 80 x 100 meter og bestod hovedsakelig av ett stort stykke på 30 meter, og to stykker på 11 og 13 meter, skriver Buenos Aires Times.

Funnstedet var et område hvor man allerede hadde søkt etter ubåten. Men det utstyret som ble brukt da, har ikke vært egnet til et slikt søk på grunn av en veldig kupert havbunn.

Illustration: Armada de la República Argentina - Argentine Navy/Ocean Infinity

Finnerlønn på 7,5 millioner dollar

Det amerikanske bedriften Ocean Infinity, som i begynnelsen av året forgjeves lette etter det forsvunne Malaysia Airline-passasjerflyet MH370, er spesialister på havbunnsundersøkelser.

Bedriften leide inn det norske ekspedisjonsskipet Seabed Constructor, og utstyrte skipet med all verdens høyteknologi, blant annet undervannsdroner som kan gå ned til en dybde av 6000 meter. Søket begynte den 7. september.

Avtalen mellom Den argentinske marinen og Ocean Inifinity var at firmaet bare ville få betalt hvis ubåten ble funnet. Firmaet får nå finnerlønnen på 7,5 millioner amerikanske dollar.

Den argentinske marinen har opplyst til mediene at man ennå ikke har teknologi som kan heve ubåten. Dermed er det uvisst hva som kommer til å skje nå.

Men man poengterer at det kanskje kan gi de etterlatte ro når de nå vet hvor ubåten ligger, og hva som har skjedd. Og at man kan anta at besetningen har omkommet umiddelbart.

Vraket skal ikke heves

I en pressemelding fra Ocean Infinity opplyser direktør Oliver Plunkett at de ved hjelp av Seabed Constructor og utstyret om bord, er i stand til å klare tunge løft på opptil 45 tonn fra 6000 meters dybde.

Ubåten Ara San Juans deplasement i hel tilstand er oppgitt til 2140 tonn på overflaten, og 2336 tonn neddykket.

Argentina Topnews Cloud siterer den føderale domstolen i Caleta, som forteller at Ocean Infinity har oversendt domstolen 67.000 bilder, samt videomateriale som man kan bruke til å få full klarhet i ulykken uten å heve vraket.

Se videoen fra pressemøtet søndag nedenfor.

De offentliggjorte bildene dekker disse områdene av ubåten.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

Se videoen fra søndagens pressemøte her: