Norsk forskningsskip deltar i søk etter savnet ubåt

Ubåten ARA San Juan forsvant sporløst 15. november i fjor med et mannskap på 44 om bord. Nå skal et norsk skip være på vei for å hjelpe til med letingen.

Ifølge VG melder den argentinske avisen Clarin at det norske skipet Seabed Constructor er leid inn av det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som bistår den argentinske hæren i letearbeidet.

Teknisk Ukeblad og vår danske samarbeidspartner Ingeniøren har tidligere omtalt hvordan samme skip deltok i søket etter Malaysia Airlines savnede MH370, passasjerflyet som forsvant over havet på vei til Beijing med 239 personer om bord. Flyet ble ikke funnet.

Tekniske problemer

Ubåten ARA San Juan meldte november i fjor fra om tekniske problemer, og kom aldri tilbake til marinebasen den dro fra. Tross omfattende leteaksjoner siden da, er ubåten ennå ikke funnet.

Mens håpet om å finne overlevende er ute for lengst, har Argentina utlovet en dusør på 5 millioner dollar for opplysninger som kan lede til at ubåten blir funnet.

Fra Bergen

Seabed Constructor er et supplyskip med hjemhavn i Bergen. Ifølge avisen Clarin har skipet med seg fem ubåter til leteområdet ute i havet, om lag 200 nautiske mil øst for kystbyen Comodoro Rivadavia sør i Argentina.

Ubåten ARA San Juan forsvant uforklarlig 15. november i fjor. Nå deltar et norsk forskningsskip i søket utenfor kyrsten av Argentina. Foto: Argentina Navy/AP

Eksperter har tidligere uttalt at de tror ubåten imploderte og ble trykket sammen på rundt 400 meters dyp utenfor kysten av Argentina. En uvanlig lyd som ble registrert i området der ubåten antas å ha forsvunnet, tre timer etter at den sist ga lyd fra seg, ble først antatt å ha vært en eksplosjon. Office of Naval Intelligence tror det i stedet kan ha vært lyden av ubåten som imploderte.

Det norske offshoreskipet «Skandi Patagonia» har tidligere deltatt i søk etter ubåten. Sjefen for den argentinske marinen, Marcelo Srur, fikk sparken i kjølvannet av tragedien.