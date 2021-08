Batteritollfloka (se faktaboks) kan snyte Norge for flere tusen arbeidsplasser. Hydro, Equinor og Panasonic (Joint Battery Initiative, JBI) fortalte onsdag til E24 at batterifabrikken de egentlig hadde intensjoner å bygge i Norge, nå kan ende opp i utlandet. Tollproblemet får skylda for at JBI nå også undersøker alternativer utenfor Norges grenser.