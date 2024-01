Snart blir det kjent om noen er villige til å bygge ut et stort havvindkraftverk i Sørlige Nordsjø 2.

Dette blir Norges første ordinære havvind-auksjon. Stortinget har sagt seg villig til å bla opp inntil 23 milliarder kroner for å få prosjektet bygget.

Energiminister Terje Aasland (Ap) satser på å holde auksjonen om kort tid.

– Februar/mars har vi sagt, men det går nok mot mars, sier han til E24.

Shell vil utsette

En håndfull aktører har søkt om å kvalifisere seg til auksjonen, inkludert følgende tre konsortier:

Aker Offshore Wind og BP og Statkraft

Equinor og tyske RWE

Shell, Lyse og Eviny.

Nylig uttalte Shell til TU at de ønsket å utsette havvind-auksjonen. Shells kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland begrunner det med tre ting:

– Det er et høyt rentenivå, en inflasjon vi ikke har sett at er under kontroll og en leverandørkjede som er sterkt preget av begge disse forholdene, uttalte Soppeland nylig til TU.

Statkraft vil ikke utsette

Statkraft mener derimot det vil skade troverdigheten hvis regjeringen ikke følger sin egen tidsplan.

– I dette prosjektet skal investeringsbeslutning fattes om cirka fem år. Hva hjelper det om man utsetter en måned? Jeg mener man må få gjennomført prosessen som planlagt, uttalte Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen nylig til TU.

– Det er noe med troverdigheten. Den vil minke hvis man ikke følger planene. Min holdning er at det er viktig å holde tidslinjen når man har annonsert den, sier Statkraft-sjefen.