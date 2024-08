Han mener KI lager spillefilm fra tekst om to år

– Jeg snakket nylig med en av våre store kunder i bilindustrien. De fortalte meg at de har virkelig mye data, men at de ikke vet hvor dataene befinner seg. De sitter på en «goldmine» uten å få tilgang til den, forklarer Per Overgaard. Han er teknologidirektør (CTO) i Lenovo i EMEA (Europe, Middle East & Africa).

Som stor leverandør av maskinvare til både kontorsegmentet og industrien vet Overgaard hva han snakker om. Kundene deler jo gjerne sine utfordringer med sine leverandører.

Eksemplet konkretiserer en av Overgaards kjepphester for dagens virksomheter: Få orden og struktur på dataene dine. Da kan du virkelig begynne å få uttelling av kunstig intelligens.

– Den fremste prioriteten til enhver dataansvarlig i dag er å få oversikt over og ikke minst beskytte virksomhetens data.

Økende behov

De fleste tenker kanskje på Lenovo som en leverandør av bærbare PC-er. Tilbudet er imidlertid langt større enn det. Deriblant avanserte rack til stadig flere datasentre.

En betydelig driver i etterspørselen etter større systemer kommer nettopp fra behovet kundene har for å strukturere og lagre sine data. For så å kunne utsette dataene for maskinlæring eller kunstig intelligens.

Venter på KI-film

Overgaard ser lyst på tempoet i utviklingen av kunstig intelligens (KI). Under konferansen Kongsberg Agenda tidligere i sommer kommenterte han blant annet hvor raskt det har gått å bruke tekst som grunnlag til å generere video.

– Jeg tror at i løpet av ett til to år får vi se en full film som er laget av KI , bekrefter Overgaard, som selv anser seg som optimist på menneskehetens vegne hva angår bruken av kunstig intelligens i fremtiden.

Det er vel ikke mer enn seg hør og bør for en av verdens største leverandører av maskinvare.

