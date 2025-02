DNV samarbeider med Nasa om risikokontroll

DNV har i årevis jobbet med risikoanalyse. Ikke uventet gjelder det også Nasa. Til tross for at de to aktørene tradisjonelt har jobbet med henholdsvis havet og verdensrommet, har de mye til felles hva angår nettopp risiko og usikkerhet.

For DNV har det tradisjonelt handlet om risiko forbundet med konstruksjoner og bygging av skip og andre flytende installasjoner. For eksempel beregningen av risikovurdering av hvor mye vind og sjø en offshoreplattform vil tåle.

For Nasa har naturligvis risiko forbundet med diverse reiser til verdensrommet vært det primære fokuset. Et eksempel fra deres behov for vurdering av risiko er hvor mye vibrasjoner et romfartøy tåler i den sårbare oppskytningsfasen.

Konkurrerer frem mot våren

Faktisk har DNV også tidligere samarbeidet med den amerikanske romfartsorganisasjonen. Denne gang dreier samarbeidet seg om en konkurranse for å finne frem til løsninger og metoder som skal gi tryggere drift av sikkerhetskritiske systemer innen alle sektorer som opererer i krevende og usikre miljøer.

Den internasjonale konkurransen består av en matematisk utfordring og har tiltrukket seg godt over hundre påmeldte lag fra et dusinvis land.

Økt etterspørsel

I denne ukas podkast kan du høre DNVs sjefforsker innen kunstig intelligens, Christian Agrell, fortelle mer om både konkurransen og utfordringene forbundet med kvantifisering av usikkerhet. Mens de i starten følte at de skrapte på dørene til folk, er temaet blitt svært relevant:

– Det er en enorm etterspørsel etter løsninger for å kontrollere risiko relatert til kunstig intelligens, sier Agrell.

Om hvorfor de samarbeider med Nasa om kvantifisering av usikkerhet, gitr han et enkelt svar:

– For det første er det veldig viktig, for det andre er det veldig vanskelig.