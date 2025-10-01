Bruk dagens strømmålere før vi kjøper nye

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I 2019 fikk alle norske husstander AMS-målere. De registrerer blant annet strømforbruk, spenningsavvik, utfall og jordfeil. Prislappen var rundt ti milliarder kroner. Likevel står vi her i 2025 uten å ha tatt ut den fulle gevinsten av investeringen.

Nå diskuteres nye krav og forventninger til neste generasjon AMS. Men fortsatt ligger mye av dagens data ubrukt – informasjon som kunne varslet om feil hos kunden, gitt bedre kapasitetsberegninger og styrket driftssikkerheten.

Mange setter sin lit til kunstig intelligens. Men den største gevinsten ligger nærmere. Vi må bruke dataene vi allerede har. Verdien skapes når informasjon settes sammen, deles og brukes til drift, planlegging og sikker forvaltning. Dette krever ikke avanserte algoritmer, men vilje til å gjøre kunnskapen tilgjengelig, for både kunder og nettselskaper.

Sikkerhet må håndteres nasjonalt

En av dagens fire store leverandører av AMS har kinesisk underleverandør. Er det et problem? Kanskje, men det bør ikke være opp til det enkelte nettselskap å avgjøre dette.

Dersom opprinnelsesland skal være et kriterium, må nasjonale myndigheter sette tydelige rammer. Alt annet skaper usikkerhet og risiko for at vi går glipp av gode løsninger.

HAN-porten – et særnorsk blindspor

Thomas Thiis er daglig leder i Validér, som håndterer målerverdier for over 850.000 AMS-målere.

Den særnorske HAN-porten blir ofte trukket fram som en av driverne bak behovet for en revisjon av forskriftskravene. Under 10 prosent av kundene benytter datastrømmen. Erfaringen viser at løsningen verken er særlig etterspurt eller i takt med europeiske standarder.

I stedet for å stille nye forskriftskrav, som i praksis krever en helt annen måler enn den vi allerede har, bør vi lære av erfaringene og harmonisere med løsninger som brukes ellers i Europa.

Vi står foran en ny runde med investeringer. Neste generasjon målere vil bli både dyrere og mer avanserte. Men hvorfor bruke nye milliarder når vi ikke har tatt ut gevinsten av det vi allerede har?

Samle mer data uten en plan?

Politikere, regulatorer og myndigheter står nå overfor et valg: Skal vi regulere strengere, eller la nettselskapene selv velge det som gir best mulig sikker og effektiv drift?

Skal vi kravstille funksjoner som knapt blir brukt og samle inn enda mer data uten en plan? Eller skal vi bruke den kunnskapen vi allerede har til å skape verdi for kunder, nettselskaper og samfunnet?



Bransjens arbeid med AMS 2.0 er verdifullt fordi det løfter viktige problemstillinger som må avklares. Men vi har ikke råd til å kaste bort enda en generasjon målere på å samle data som ikke blir brukt.