I år blir Nato Science & Technology Organization 70 år. Hovedkontoret finner vi i Paris, hvor Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) tidligere direktør John-Mikal Størdal leder organisasjonen som samler og koordinerer rundt 6000 forskere i de ulike Nato-landene i et nettverk. Til sammen driver de til enhver tid rundt 300 prosjekter.

– Nesten en dating-service, kaller Størdal samarbeidet. – Vi bringer sammen forskere og ingeniører fra de forskjellige Nato-landene som arbeider med omtrent de samme problemstillingene. Tanken er rett og slett at man ved å samarbeide og dele resultater, får mer ut av arbeidet.

– Dette blir om mulig enda viktigere framover, sier han.

Størdal, som er i Paris på et tre år langt åremål, vil neppe få mindre å gjøre etter den russiske invasjonen i Ukraina. Flere medlemmene i Nato-landene har på svært kort tid uttrykt stor vilje til å investere mer i forsvar, og samholdet i organisasjonen har fått et stort oppsving.

Russerne, som peker seg ut som en større trussel enn noen gang siden den kalde krigen, har investert betydelig i det militære og har oppgradert sin egen teknologi. Det krever at Nato følger etter, men også at vi sørger for at vi klarer å utdanne nok ungdom i realfag.

Størdal er rett og slett bekymret for realfagene og ingeniørenes rolle i samfunnet. Det er ikke bare sikkerhet de må sørge for i fremtiden. De må også utvikle teknologi som kan løse klimakrisen. Trusselen kommer ikke bare fra øst.

