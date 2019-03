Han lager elbilen 11.000 nordmenn venter på

11.000 nordmenn har stilt seg på listen for å kjøpe elbilen Byton. De må holde ut et par år til. Men allerede i år skal de første kineserne få tilgang til bilen, som er et resultat av at topper i den europeiske bilindustrien har invitert topper fra amerikansk IT-industri for å bygge den ultimate bilen. Ikke bare skal den by på revolusjonerende teknologi, den skal bli billig også.

I forbindelse med Nordic EV Summit fikk vi en prat med Henrik Wenders, som har vært en av toppene i BMW i mange år før han og ni andre startet Byton for et par år siden.

