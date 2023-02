Han er ny leder for Tekna-studentene

Fysikk- og matematikkstudenten Christoffer Røneid er valgt til ny leder for Tekna-studentene. Det melder Tekna selv i en pressemelding etter årsmøtet på Kløfta utenfor Oslo.

Tekna er en av Norges største studentorganisasjoner, med 15.000 medlemmer.

Røneid gleder seg til oppdraget, og lover en «klar og tydelig profil i studentpolitikken».

– Jeg tror dette blir spennende, og jeg gleder meg til å bidra til å løfte denne organisasjonen opp og frem, sier han.

Mer arbeidslivsrelevant

– Studentene i Tekna har siden pandemien hatt en viktig stemme knyttet til psykisk helse og studenthelse. Dette arbeidet vil vi jobbe videre med. En bedring av studentøkonomien er også et prioritert område, sier Røneid.

Studentorganisasjonen har et bredt interessefelt, og Røneid trekker frem både et ønske om å gjøre praksisdelen av utdanningen mer arbeidslivsrelevant, og å bidra til at studentene er mer bevisst hvilke valg de gjør for en mer bærekraftig livstil.