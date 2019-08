Han bidrar til at Norge kan være en verdensledende havnasjon også i framtiden

Professor ved Institutt for marin teknikk ved NTNU og direktør ved senteret for fremragende forskning (AMOS), Asbjørn Sørensen, fikk i dag den gjeve innovasjonsprisen fra Forskningsrådet. Prisen ble delt ut av Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø under et arrangement på Arendalsuka. Nå snakker vi med prisvinneren og den glade giver, administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd, om hva Sørensen og hans mange medarbeidere i AMO har fått til, og hvordan det skaper resultater for Norge.

Denne uka har vi daglige podcaster fra Arendalsuka - dette er fjerde episode derfra.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

