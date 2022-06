Hamster overlevde romferd

Hamsteren ble skutt opp i stratosfæren i en luftballong, 23 kilometer over bakken i byen Miyakojima i Japan 9. juni. Den reiste i ballongen i en lufttett kabin som holdt samme lufttrykk og temperatur som på jorda.

Ballongen steg med en hastighet på 6,3 meter i sekundet. Under reisen ble det tatt bilder av hamsteren, da den ifølge opplysninger «så lengselsfullt ut av et vindu» 12 kilometer over jorda, melder Sky News.

Kameraet inne i kabinen viste også at hamsteren tok seg en blund mens ballongen steg til værs.

Da hamsteren kom tilbake, landet den i havet utenfor den japanske øya Miyako. Den ble raskt reddet opp fra bølgene og sies å være ved godt mot.

Oppskytningen ble utført av selskapet Iwatani Giken, som arbeider med å sende opp ballonger for turistreiser i stratosfæren.