Halvelektrisk seier til Peugeot

Den har knapt rukket å komme ut på norske veier. Men i ettermiddag ble det klart at Peugeot 208 er kåret til Car Of The Year 2020.

Bilen finnes både i elektrisk versjon og med fossil motor.

Utdeling for tom sal

Den europeiske Car Of The Year-kåringen ble etablert i 1964, og i år har 60 motorjournalister fra 24 land sittet i juryen. Den prestisjefulle europeiske bilprisen ble delt ut i Geneve. Men ettersom hele bilmessen er avlyst på grunn av coronaviruset, gikk utdelingen for tom sal.

Det plager sikkert ikke Peugeot, som nå har vunnet prisen for sjette gang - den franske bilprodusenten har vunnet også med modellene 504, 405, 307, 308 og 3008.

Mange mil for pengene

Dagens store seierherre leveres både med elektriske og fossile motorer. Den elektriske e-208 stiller med solide 340 kilometer WLTP-rekkevidde, og da bilen ble introdusert i Norge, ble det sagt at den skulle ha en startpris på rundt 250.000 kroner. Det holdt ikke - i dag må man ut med minst 264.600 kroner for den rimeligste versjonen.

Sju biler kom seg helt til finalen: BMW 1-serien, Peugeot 208 (som også fås i elektrisk versjon) Renault Clio, Toyota Corolla, Ford Puma, Porsche Taycan og Tesla Model 3.

Da opptellingen i beste Melodi Grand Prix-stil var ferdig, viste det seg at den franske kompaktbilen hadde kjørt forbi begge norgesfavorittene: Tesla Model 3, som har gjort noe så uvanlig som å gjøre en amerikansk sedan til Norges mest solgte bil, og Porsche Taycan, som rundt 3000 nordmenn har reservert - til tross for at den rimeligste versjonen begynner på over 900.000 kroner.

Saken oppdateres.