Nye Peugeot e-208: 50 kWh batteri for under 250.000 kroner

Dem som i mars satte seg på liste for å reservere nye Peugeot e-208 har fått en hyggelig beskjed i dag.

Elbilen får det som absolutt må regnes som en konkurransedyktig pris. Den starter på 249.580 kroner, ifølge PSA Norge.

– De første bilene kommer til Norge sent på året, i desember en gang, opplyser pr-sjef Stian Gihle i PSA Norge til Teknisk Ukeblad.

Innvendig i den nye generasjonen av småbilen 208 Foto: PSA

– Perfekt middelvei

– Vi er svært glade for å slippe denne attraktive prisen på helt nye e-208. Fabrikken har funnet en perfekt middelvei mellom motor, rekkevidde på 34 mil og pris. Bilen er dessuten pakket med morgendagens teknologi, ser helt fantastisk ut og kommer til å passe norske kunder svært godt, sier Rune Hensel, som er direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Selskapet skriver at grunnmodellen er utstyrt med relevant utstyr som 6,6 kW ombordlader, ladekabel og varmepumpe (5 kW).

Bilen utstyres med en motor som yter 100 kW og 260 Nm som får strøm fra et batteri med 50 kWh kapasitet.

Det skal ifølge Peugeot gi en rekkevidde på 340 kilometer (WLTP). Akselerasjonen 0-100 kilometer i timen oppgis til 8,1 sekunder i sportmodus. Bilen klargjøres for hurtiglading opp til 100 kW (CCS).

Konkurrenter

Nisan Leaf har til sammenligning en veiledende pris på 287.900 kroner for 40 kWh-utgaven og 356.700 kroner for 62 kWh-utgaven.

Utgående versjon av Renault Zoe, med 41 kWh batteri, har i lang tid blitt solgt til 215.000 kroner på kampanje. Prisen på den nye utgaven med 50 kWh batteri, som kan leveres fra september, er ikke offentliggjort.

Kia Soul 30 kWh selges for 256.900 kroner, mens Hyundai Ioniq (28 kWh) selges for 254.900 kroner. Sistnevnte er i ferd med å oppgraderes med 38 kWh-batteri, men prisen for denne er ennå ikke klar.

e-2008

e-2008 kommer også i starten av 2020. Foto: PSA

Nye 208 er både lengre, lavere og bredere enn dagens modell. Produsenten skriver at e-208 er konstruert slik at plassen innvendig og i bagasjerommet er identisk som modellen med bensinmotor. Batteriet har en fysisk størrelse på 220 liter og befinner seg i gulvet mellom for- og bakaksel. Det sikrer i tillegg til god plass, også en fordelaktig vektfordeling.

Modellen bygges på PSAs siste modulære plattform CMP («Common Modular Plattform») som er tilpasset både elektriske biler og biler med forbrenningsmotor.

I juni lanserte Peugeot en annen elbil på samme plattform, crossover-suven 2008. Drivlinja i e-2008 er identisk med den som sitter i e-208 og den skal leveres til Norge fra januar 2020.

Den nye 2008 har vokst 14 centimeter i lengden i forhold til forgjengeren, og vil ifølge Peugeot ha identisk innvendig plass og bagasjeromvolum uavhengig av drivlinje. Bagasjerommet rommer 434 liter. Prisen på denne har PSA Norge ennå ikke offentliggjort.