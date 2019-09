Halve veien forsvant: 25 hus evakuert etter jordras i Nittedal

Store deler av Nittedal kommune er uten vann etter et jordras i nærheten av Heggeveien. Mellom 25 og 30 hus i nærheten av rasstedet evakueres, melder NRK.

– Geologene har nå sett på sine kart og tatt ut et større område enn vi hadde i starten med tanke på mulige ras senere. Så vi kommer til å evakuere 25 husstander, opplyser innsatsleder Morten Thorsen ved Nedre Romerike brannvesen til kanalen.

Han sier at raskanten er på rundt 30 meter, og at selve raset er noen hundre kvadratmeter stort.

Politiet fikk melding om jordraset klokka 8.45 mandag morgen fra en forbipasserende.

Ved 12-tiden ble sperringene rundt rasstedet utvidet, og i den forbindelse ble de nærmeste bedriftsbygningene evakuert.

Uten vann

– Deler av veien har rast ut, og det er tydelige sprekker i asfalten, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB mandag formiddag.

Ifølge politiet skal skadene sjekkes nærmere, blant annet fra lufta.

Jordskredet har gått i nærheten av et boligområde, en skole og en fotballbane. Nittedal kommune har satt krisestab.

Ordfører Hilde Thorkildsen bekrefter overfor NRK at det finnes kvikkleire i området hvor raset har gått.

Strømstans og uten vann

Som følge av raset har det oppstått brudd på en høyspentledning og en hovedvannledning, skriver Romerikes Blad.

Bruddet på vannledningen har igjen medført problemer med vanntilførselen i hele kommunen.

Nittedal kommune opplyser at de samarbeider med Nedre Romerike Vannverk (NRV) om en alternativ tilførsel av drikkevann. De anbefaler beboere i sørlige deler av Nittedal å koke vannet før bruk.

Det er flere høyspentkabler i bakken i området der jordraset har gått, og strømmen stenges for at det kan gjøres vurderinger på rasstedet, opplyser politiet. Ifølge Hafslund er det snakk om at 20 husstander i kommunen er uten strøm, skriver NRK.