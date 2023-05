Guri Melby ber Støre gi kampfly til Ukraina

– Jeg mener at det er rett å gi kampfly til Ukraina hvis vi kan få med andre allierte på felles donasjon. For meg er det derfor åpenbart at regjeringen burde jobbe for at andre allierte blir med på dette, sier Melby.

Sammen med de andre nordiske statslederne møtte Støre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i den finske hovedstaden Helsingfors.

De siste ukene har spørsmålet om å donere kampfly til Ukraina blitt stadig mer aktuelt. Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly. Per i dag er det ikke aktuelt å sende gamle F-16-fly til Ukraina har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt.

– Det er ikke et aktuelt tema for oss i dag. Hele det spørsmålet må vurderes i en mye større sammenheng, hvor de store statene må ta avgjørelsen, sa Støre til NTB onsdag ettermiddag.

Guri Melby mener regjeringen ikke har egne meninger om hvordan Norge bør støtte ukrainernes kamp mot Putin.

– Nå bør regjeringen gå i dialog med USA og se om de gamle F16-kampflyene kan gis til Ukraina som en del av en felles donasjon innen Nato, sier hun.