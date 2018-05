Gulltips fra graven: Konsentrer deg om bare 80 prosent av helheten

Du er ansvarlig for et omfattende entreprenørprosjekt i milliardklassen og er i voldsom tidsnød.

Kunden vil begynne å bygge med én gang. Direktøren din krever å få en avklaring om hvorvidt budsjettet holder, innen 24 timer. Tallmengdene er kolossale, og det er overhodet ikke tid til å sjekke alle størrelsesordener skikkelig grundig.

Dermed tar du en snarvei. Du tyr til Hans Roslings 80/20-regel. Du oppdager uoverensstemmelser, og retter opp risikoen for kullseilte prioriteringer i prosjektet. Og alt dette gjør du med en ganske enkel metode.

– Hver gang jeg skal sammenligne mange tall og finne ut av hvilke av tallene som er de viktigste, bruker jeg alle tiders enkle tenkeredskap. Jeg leter etter de største tallene, er rådet fra Hans Rosling i en ny bokutgivelse.

Rakk bokprosjektet

Hans Rosling døde av kreft i fjor, men rakk å avslutte et bokprosjekt, og er nå aktuell med utgivelsen Factfulness – 10 grunner til at vi misforstår verden – og hvorfor den er bedre enn vi tror.

Her finner vi 80/20-regelen, oppfunnet av Hans Rosling, som studerte medisin og statistikk, og som professor ved Karolinska Instituttet i Stockholm fokuserte han forskningen sin på forbindelsene mellom økonomisk og teknologisk utvikling, landbruk, fattigdom og helse.

Spesielt kjent ble han for et stykke statistisk visualiseringsprogramvare som ble solgt til Google, samt for sine YouTube-videoer, som har blitt sett over 35 millioner ganger. Videoene forklarer hvordan vi ofte misforstår statistikk og tallstørrelser.

Hans Rosling jobbet i tillegg som rådgiver for internasjonale helseorganisasjoner og FN, samt som foredragsholder for en rekke av klodens største investeringsselskaper.

I boken gjennomgår Rosling ti mentale blokkeringer som hindrer oss i å se verden slik den i virkeligheten er – til tross for at vi har alle mulige oppdaterte tall tilgjengelige.

Forvrengende perspektiv

Ett av disse hindrene kaller Hans Rosling for størrelses-instinktet, og det går ut på at vi mennesker er tilbøyelige til å fordreie proporsjonene.

«Vi ser instinktivt på et isolert tall og feilvurderer betydningen av det,» skriver Hans Rosling.

En enkel løsning er ifølge den svenske professoren hans 80/20-regel som han selv oppfant. Den bygger på at vi er tilbøyelige til å gå ut fra at alle ting på en liste er like viktige.

Men som regel er det noen få av dem som er viktigere enn alle de andre til sammen.

«Enten det handler om dødsfall eller saker i et budsjett, konsentrerer jeg meg ganske enkelt om først å forstå de fenomenene som utgjør 80 prosent av helheten,» skriver Hans Rosling i boka Factfulness.

Unngikk mindre viktige saker

I rollen hans som rådgiver eller for eksempel konsulent som skulle stoppe ebola-utbruddet mellom 2013 og 2016, unngikk Hans Rosling å konsentrere seg om mindre saker. Først spurte han seg selv: Hvor er de 80 prosentene? Hvorfor er de tallene så store? Hva innebærer det?

Som et eksempel nevner Hans Rosling klodens globale energikilder stilt opp i alfabetisk rekkefølge.

Altså atomenergi, biobrensel, gass, geoenergi, hydroenergi, kull, olje, sol og vind. Når man umiddelbart ser en slik liste eller oppstilling, kommer man til å tillegge dem noenlunde samme betydning.

Men hvis vi i stedet sorterer dem etter hvor mange energienheter de produserer, er det tre, som overgår alle de andre. Eller, som vist grafisk her i den siste energirapporten fra BP:

Illustrasjon: BP

Hans Roslings erfaring fra sitt lange arbeidsliv var at 80/20-mønstret ofte dukket opp i ulike sammenhenger. Og i dette tilfelle forteller den oss at kull + olje + gass leverer over 80 prosent av energien vår. Ganske nøyaktig 87 prosent.

Det manglende desimaltegnet

Selv innså den svenske professoren for første gang verdien av 80/20-reglen da han begynte å evaluere hjelpeprosjekter for den svenske regjeringen.

Her oppdaget han at i de fleste budsjettene utgjør omkring 20 prosent av linjene mer enn 80 prosent av helheten.

«Man kan spare mange penger hvis man sørger for å forstå disse linjene først,» er rådet fra Hans Rosling i den posthume publikasjonen.

Han oppdaget for eksempel at halvparten av budsjettet for et bitte lite helsesenter i en landsby i Vietnam, var i ferd med å bli brukt på 2000 ubrukelige skalpeller.

Han oppdaget at det ville bli sendt 100 ganger for mye – det vil si fire millioner liter – melkeerstatning til en flyktningeleir i Algerie. Han fikk også satt en stopper for at det ble sendt 20 000 testikkelproteser til en liten ungdomsklinikk i Nicaragua.

I hvert av tilfellene søkte den svenske professoren etter de største enkeltpunktene som omfattet 80 prosent av budsjettene, og deretter tittet han grundig på de tingene som virket usedvanlige.

«I alle tilfellene var problemet ganske enkelt et spørsmål om forveksling eller en bitte liten feil, så som et manglende desimaltegn. 80/20-reglen er like enkel å bruke som den låter. Du må bare huske å bruke den,» skriver Hans Rosling i Factfulness – 10 grunner til at vi misforstår verden – og hvorfor den er bedre enn vi tror.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.