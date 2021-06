Grønt lys for omstridt kunstig øy i København

Befolkningsveksten legger press på København, med konsekvenser som mangel på boliger og økt trafikk. Samtidig mener myndighetene det er nødvendig å klimasikre byen mot økende vannstand.

Som en konsekvens av dette skal Lynetteholm etableres som en helt ny bydel midt i Københavns havn.

Den kunstige øya skal beskytte byen mot stormflo fra nord og gi plass til ca. 35.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. Prosjektet skal være bærekraftig, med lange grønne kystlinjer.

Lynetteholm skal bli et 2,75 kvadratkilometer stort landområde like utenfor fortet Trekroner.

Lokale protester

Men selv om Folketinget nå har gitt grønt lys, kan byggeprosjektet havne i EU-domstolen med henvisning til manglende utredning av den samlede miljøpåvirkningen prosjektet vil medføre.

– Noen har omtalt dette som et kinderegg. det er det ikke. Det er et råttent egg – med tynt skall, sier Rasmus Vestergaard Hansen i Enhedslisten.

Han påpeker også at nabolandene rundt Østersjøen ikke er blitt hørt i prosessen.

Sosialdemokraten Thomas Jensen er ikke bekymret og omtaler saken som det mest gjennomarbeidede lovforslaget han har vært med på å få gjennom Folketinget.

– Det skal nok klare seg også når … hvis det havner hos EU, sier han.

Ferdig om 30 år

Lynetteholm skal bygges mellom Refshaleøen og Nordhavn, ved innseilingen til fergene fra Oslo.

Øya vil bli bygget med jord fra byggeprosjekter i København og omegn, og vedtaket har gitt utbyggerne fullmakt til å etablere et mottaksanlegg for jord på Refshaleøen, samt en innfartsvei for jordtransport som går via Prøvestenen.

Prosjektet er delt opp i tre faser, og helt ferdig er ikke prosjektet ventet å være før om 30 år. Resten av 2021 vil gå til marine og arkeologiske forundersøkelser, parallelt med utlysning av anbud.

Bakgrunnen for vedtaket

Forprosjektet for Lynetteholm ble etablert allerede i 2018, og København kommune har blant annet lagt følgende til grunn for behovsvurderingen: