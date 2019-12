Greta Thunberg og 15 andre ungdommer fra hele verden mener Norge bryter FNs barnekonvensjon

I dag får statsminister Erna Solberg og miljøvernminister Ola Elvestuen brev fra et advokatfirma som representerer den svenske miljøaktivisten Gretha Thunberg og 15 andre ungdommer fra hele verden.

I brevet trues Norge med å bli begjært etterforsket for brudd på FNs barnekonvensjon.

– Bryter barnekonvensjon

«For å etterkomme Norges menneskerettighetsforpliktelser, i tillegg til sine konstitusjonelle, nasjonale og internasjonale forpliktelser til å bekjempe klimaendringer, oppfordrer vi dere til å stanse alle ny produksjon av fossile brensler og til å planlegge nedstenging av eksisterende produksjon», kan man lese i brevet.

COP25 i Madrid TU følger FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).

Under møtet skal landene bli enige om hvordan klimaavtalen fra Paris skal følges opp og håndheves.

Parisavtalen fra 2015 sier at verdens land skal begrense den globale oppvarming til et nivå som ligger godt under 2 graders oppvarming, sammenliknet med førindustrielt nivå.

Et viktig tema under møtet i Madrid er regler for framtidig handel med utslippsrettigheter.

Møtet finner sted i perioden 2. til 13. desember 2020.

De 16 aktivistene viser til at norsk klimapolitikk ikke er effektiv og at Norge antakeligvis ikke vil nå sine klimamål for 2030. Ifølge den norske regjeringens egne framskrivninger vil norske utslipp i 2030 ligge bare 12 prosent under 1990-nivå. Til sammenlikning er målet å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030.

Det er det tyske advokathuset Hausfeld som har hjulpet de 16 ungdommene med å skrive brev til Norge og Canada. Der de unge aktivistene ber Norge slutte å lete etter mer olje, ber de Canada om å slutte å produsere tjæresand. De 16 ungdommene peker på at klimaendringene ødelegger framtiden deres, og at dette er brudd på FNs barnekonvensjon.

Ungdommene har allerede reist sak mot blant annet Tyskland, Frankrike, Brasil og Tyrkia, for brudd på FNs barnekonvensjon, fordi de utvinner kull og ødelegger regnskog. Sakene ligger til behandling hos FNs Barnerettskomité.

Rammet av klimaendringer

Nå trues altså Norge med å få samme behandling.

I tillegg til verdenskjente Thunberg er det unge fra blant annet Brasil, Argentina, Sør-Afrika og Nigeria som står bak brevet.

Ifølge FNs barnekonvensjon skal voksne ta hensyn til barn og hva som er best for barn, når de tar beslutninger som berører dem. I brevet til Solberg og Elvestuen viser de 16 ungdommene til anerkjente The Lancet Countdown report, om helse og klimaendringer. Der står det at «livet til hvert eneste barn som fødes i dag vil blir sterkt påvirket av klimaendringer …I en fundamental forandret verden.»

Flere av ungdommene bak oppropet mener de allerede er rammet av klimaendringene. Blant dem er Deborah Adegbile fra Lagos i Nigeria der det har blitt langt flere flommer. En annen som er med på oppropet er Carlos Manuel fra Palau. Øystaten ble i 2013 rammet av syklonen Haiyan.