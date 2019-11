Grep sjansen da finske ingeniører lette etter nye jobber. Nå har det norske selskapet nær halve verdensmarkedet

NORWEGIAN TECH AWARDS 2019 – HOVEDPRISEN Kandidat nr. 1: Nordic Semiconductor (NSC). Leverer en IoT-brikke med ekstremt lavt strømforbruk, som gjør smarttelefoner og andre dingser bedre/raskere. Ekstern vurdering: – Som Nordic, har Telenor stor tro på mobil IoT som bærer for fremtidens digitale løsninger. De har allerede et godt fundament og tillit i markedet som leverandør av BLE-moduler, men det er kombinasjonsmodulen som kommer å være avgjørende fremover. Det er det markedet etterspør, sier IoT Forretningsutvikler i Telenor Business, Sofia Tropé. Norwegian Tech Awards: TU Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen. Juryen består i år av: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder). Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Morten Dæhlen, UiO. Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Trond Markussen, Nito. Anne Borg, NTNU. Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet. Knut E. Sunde, Norsk Industri. Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening. Jan M. Moberg, TU Media.

For fem år siden trakk Broadcom og ST-Ericsson seg ut av Finland. Nok en gang sto en gruppe ingeniører med spisskompetanse på LTE uten jobb. Det oppdaget teknologisjefen i Nordic Semiconductor (NSC), Svein-Egil Nielsen, da han var på besøk i Finland. Her var en mulighet selskapet ikke kunne gå glipp av, tenkte han. De ville gjerne bre ut produktporteføljen sin innen selskapets kjerneområde på trådløs kommunikasjon med superlavt strømforbruk.

Det tok ikke lang tid før NSC holdt et informasjonsmøte, hvor det dukket opp 300 finske ingeniører. Det var en god start og selskapets styre ble presentert for et ønske om å ansette 100 nye utviklingsingeniører, i tillegg til de 150 de hadde fra før. Det synes de var en god ide, og det tok ikke lang tid før de 65 første NSC-ansatte startet i Finland. I dag har den finske virksomheten økt til to hundre.

Nielsen betegner Finland som rene godtebutikken for barn, men hvor lakrisen og sjokoladen var byttet ut med verdenseliten innen mobilteknologi. Nordic Semiconductor ville ikke ha mulighet til å rekruttere slike eksperter her i landet. De finnes knapt, selv om pengene er tilgjengelige.

Ikke alene

Tidligere i år ble Nordics LTE-M og NB-IoT-modul lansert etter et langt utviklingsløp, og produkter samt utviklingskit er nå sendt til utviklere. Selskapet er langt fra alene om å ha slike brikker på verdensmarkedet, men ifølge Nielsen skiller NSCs produkt seg godt ut fra konkurrentene.

NSC er den suverene markedslederen på BLE-brikker, Bluetooth Low Energy, med mellom 40 og 50 prosent av verdensmarkedet. Det som har skaffet det norske halvlederselskapet en slik posisjon er en kombinasjon av ekstremt lavt strømforbruk og et svært godt utviklingsmiljø.

Det er de samme argumentene de nå går til markedet med når de har lansert nRF91 Serien som støtter LTE-M og NB-IoT. Den skal slå konkurrentene grundig på strømforbruk. Det er svært viktig, fordi de fleste slike brikker vil være koblet til sensorer og drevet av batterier. Det at batteriene varer lenge er for mange den viktigste egenskapen til brikken som skal kommunisere sensorinformasjonen fra utilgjengelige steder. Det er mulig å oppnå opptil mange års batterilevetid når sensorene ikke trenger å kommunisere så ofte.

Mer enn konkurrentene

Utviklervennlighet har vært viktig for posisjonen selskapet har på BLE. Den har de gjentatt med nRF91 Serien. De selger ferdige såkalte utviklingskit og gjør all dokumentasjon tilgjengelig på nettet.

I tillegg har nRF91 Serien en innebygget MCU, altså en liten mikroprosessor, bygget inn på brikken som gjør det lett å programmere den. Den har også innebygget GPS slik at den kommunisere nøyaktig posisjon. Alt er bygget inn i en brikke som ikke måler mer enn 16 ganger 10 mm.

På kort tid har selskapet solgt over tusen utviklingskit, og det er til folk som utvikler utstyr som i sin tur skal bruke den nye radiokretsen. Aktiviteten rundt nRF91-modulen er allerede selskapets tredje mest aktive på selskapets supportforum. Det sier ikke lite om interessen, så store som Nordic er på BLE-brikkene.

Datakommunikasjon

Alle som konkurrerer om dette markedet lager LTE-brikker, en lags mobiltelefon på en brikke, som kommuniserer digitalt over standardene NB-IoT og LTE-M. Dette er smale bånd i LTE-nettet som skal brukes til å sende informasjon fra f.eks. sensorer til en server eller til nettskyen. 140 operatører rundt om i verden har allerede støtte for standardene i sine nett og de som er igjen vil raskt komme etter. Det betyr at markedet for slike brikker er potensielt enormt.

4- og 5G

nRF91 Serien støtter kommunikasjon i både 4G- og 5G-nettet og den kan utnytte frekvensbånd fra 700 MHz til 2,2 GHz.

Fordi data i disse maskin til maskin-båndene kommuniserer saktere enn på f. eks. en mobiltelefon kan de sende data mellom fire og syv ganger lenger enn en mobil. Det gjør at man kan lage utstyr som kan plassers i områder som knapt har dekning i de vanlige nettverkene. Det er et viktig poeng som gjør det lettere å dekke enorme arealer med slike batteridrevne brikker.