Kraftstasjonen på Braskereidfoss hadde ingen form for automatisk nødregulator som kunne hevet flomlukene da vannstanden steg i Glomma natt til 9. august. Istedenfor var man fullstendig prisgitt at operatøren ved driftssentralen på Lillehammer hevet lukene, noe som ikke skjedde til tross for flere alarmer.