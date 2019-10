Granskere mener designfeil på Boeing-flyet bidro til Lion Air-ulykke

Ekspertene som har etterforsket ulykken i oktober i fjor har nå nådd fram til en konklusjon. Flyet av typen 737 MAX 8 styrtet like etter avgang fra Jakarta.

I mars styrtet et fly av same type i Etiopia, og 157 mennesker omkom. Flytypen har siden stått på bakken.

Rapporten fra den indonesiske transportsikkerhetskommisjonen blir trolig offentliggjort fredag, men etterlatte fikk en orientering om konklusjonene onsdag.

– Feil antakelser

De peker på problemer med manøvreringssystemet MCAS, som skal tre i kraft hvis flyet er i ferd med å steile i luften. Det skulle føre til at flynesen automatisk ble vendt nedover.

– Da flyet ble designet og sertifisert, ble det gjort antakelser om hvordan pilotene vil reagere ved feil som, selv om de var i tråd med bransjens retningslinjer, viste seg å ikke være riktige, heter det i presentasjonen til de pårørende.

Systemet var sårbart fordi det var avhengig av en enkelt sensor. Denne var blitt feiljustert under reparasjon, ifølge granskerne. Mangel på retningslinjer til pilotene bidro til at de fikk problemer med å håndtere feilen.

Tidligere har den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA fått kritikk for å ha manglet ressurser og kompetanse til å vurdere MCAS-systemet skikkelig før flyet ble sertifisert.

Boeing sier de ikke vil kommentere granskingsrapporten før den er offentlig.

TU.no omtalte den foreløpige rapporten i november i fjor. Et tjuetall ganger i løpet av elleve minutter skal flygerne om bord Lion Air-flyet ha forsøkt å motvirke at flyet automatisk pekte snuta ned, samtidig som de ikke visste hvilke instrumenter de skulle stole på, skrev TU da.

Store tap

De to ulykkene med selskapets nye flytype har rammet selskapet hardt og tirsdag ble det kjent at direktøren for passasjerflyavdelingen, Kevin McAllister, må gå. Konsernsjef Dennis Muilenburg har blitt fratatt vervet som styreleder.

Selskapet har beregnet at de har tapt 8,4 milliarder dollar, men analytikere spår at tapet kan bli mye større. Verdien på Boeing-aksjene har sunket etter at det i forrige uke kom nye opplysninger.

Da ble det kjent at en pilot som testet flyets systemer i en simulator før flyet var ferdig, hadde meldt fra om problemer med MCAS-programmet til en kollega. Luftfartsmyndigheten kritiserte fredag selskapet for ikke å ha delt denne informasjonen. Nå spekuleres det i om striden vil forsinke godkjenningen Boeing trenger for å få flyet på vingene igjen.

Ingen flyselskaper har så langt kansellert bestillinger av MAX-flyene, men produksjonen er trappet ned i påvente at maskinen skal få tillatelse til å fly igjen.