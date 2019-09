Google blir Danmarks største eier av solceller: Bygger fem nye parker

Med fem nye solcelleparker blir Google den største enkelteieren av solceller i Danmark. Parkene, som søkegiganten setter i drift neste år, får en samlet kapasitet på 160 MW, og blir oppført helt uten offentlig støtte.

Google skriver i en pressemelding at solcellene vil produsere så mye strøm at det vil veie opp for forbruket i det datasenteret som bedriften bygger i Fredericia. Datasentret skal etter planen komme i drift i slutten av neste år.

Google har ikke angitt noe beløp for investeringen i Danmark. Men Københavns Kommunes strømselskap, Hofor, opplyste tidligere denne uka til danske Ingeniøren at markedsprisen for solceller av denne typen i Danmark ligger på i underkant av fem millioner danske kroner per MW (ca. 6,5 millioner norske kroner). Stemmer dette, vil prisen for Googles anlegg komme opp i omkring én milliard norske kroner.

Kjøper 1600 MW over hele verden

De danske solcellene utgjør bare en mindre del av Googles utbygging av grønn energi. Totalt hevder Google at de gjennomfører det største oppkjøpet av fornybar energi noensinne. 1600 MW fordelt på seks land – USA, Chile, Sverige, Finland, Belgia og altså Danmark – står på innkjøpslista.

Bare i Europa bruker søkekjempen én milliard dollar på grønn energi i denne omgangen. Google forventer i år å komme opp i en kapasitet for generering av grønn strøm på nesten 5,5 GW.

Ifølge Googles danske direktør, Malou Aamund, «føler Google et enormt ansvar for» at selskapets energiforbruk dekkes «så bærekraftig som overhodet mulig».

«I de siste årene har vi jobbet hardt for å finne gode prosjekter i Danmark, og jeg er glad for at det har lyktes å få på plass solcelleavtalene», sier hun.

Prisfall driver utviklingen

Pressemeldingen legger vekt på at prisfall har gjort solceller attraktive selv i Danmark, og at de fem nye parkene vil hjelpe den nye regjeringen med å nå målet om å redusere landets CO 2 -utslipp med 70 prosent i 2030 målt i forhold til 1990.

Google kjøper de fem solcelleparkene av de to danske prosjektutviklings-bedriftene Better Energy og European Energy. Parkene fra Better Energy ligger i Gimming ved Randers, på Norddjurs og ved Næstved.

– Vi har nådd dit at vi kan utvikle og bygge solparker i Danmark og Nord-Europa uten subsidier, og dette kommer til å akselerere den grønne omstillingen enormt i de kommende årene, sier Better Energys direktør, Rasmus Lildholdt Kjær.

European Energy har utviklet to prosjekter for Google på Mors og ved Rødby Fjord.

Denne artikkelen ble først publisert av danske Ingeniøren.