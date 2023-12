Gjør fiskeoppdrett renere – avfall blir til biogass og gjødsel

Vi har alle sett bilder og videoer som fremstiller norsk fiskeoppdrett som verstinger hva angår etterlatenskaper på havbunnen under merdene. Avfallet stammer fra fiskens avføring, samt oppsamlet fôr som faller uspist gjennom vannsøylen. I tillegg kommer død fisk i bunnen av merdene. Når kombinasjonen av de to funnene festes på bilder og video, fremstilles oppdrettsbransjen som regelrett grisete, uhygienisk og svært lite delikat.

Pumper slam, pellets og død fisk

Lift Up AS har en løsning som bidrar til å løse utfordringen og dermed rette opp det dårlige inntrykket. Attpåtil vil løsningen sørge for gjenbruk av de verdifulle næringsstoffene som ellers ender som avfall på fjordbunnen. Selskapet, som nå er eid av pumpeselskapet Framo AS, har løsninger som pumper både fiskeavføring og restfôr opp i en flytende tank ved oppdrettsanlegget.

Også død fisk pumpes opp, men i en egen linje. På denne måten tar Lift Up seg av oppstrømsdelen av utfordringene.

– Vi liker å kalle det ressurser på avveie, sier Jarle Ragnhildstveit i Lift Up AS om det de fleste ser på som avfall.

Til biogass og gjødsel

Den spesialdesignede tanken er plassert der av Ragn Sells, som tar seg av nedstrømsdelen av utfordringen. Selskapet, som er mest kjent innen renovasjon og avfallssortering, gjenvinner massen som biogass og gjødsel i det danske markedet. De håper det også skal bli muligheter i Norge.

Muligheten for gjenvinning av fosfor («P» med atomnummer 15) er i seg selv et argument for løsningen, ettersom grunnstoffet som er så viktig på så mange områder, om noen tiår vil bli mangelvare.

I denne podkasten snakker vi med Jarle Ragnhildstveit, som er sjef for produktutvikling i Lift Up AS, og hans kollega med ansvar for produktutvikling i Ragn Sells havbruk, Ole Arthur Vaage. De to kan nå omtales som mr. Oppstrøm og mr. Nedstrøm.

Stort potensial

Enhver som har sett de skrekkinngytende videoene fra tilgrisede merder og fjordbunn, forstår at oppdrettsbransjen er tjent med å få orden på avfallsproblemet. Etter at omtalte løsning ble lansert i 2019, har ca. 10 av 900 anlegg langs kysten kommet i drift med kombinasjonen fra Lift Up og Ragn Sells.

Potensialet er altså fortsatt enormt – bare i det norske markedet.