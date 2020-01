Gjennombrudd for billig litium-svovel-batteri som lar elbilen kjøre over 100 mil uten å lade

En gruppe australske forskere hevder at de har utviklet et batteri som kan få smarttelefonen din til å holde i fem dager eller få en elbil til å kjøre mer enn 1000 kilometer uten å lade opp. I tillegg er det billig å produsere og miljøvennlig.

Batteriet deres er «verdens mest effektive» litium-svovel-batteri, og er fire ganger bedre enn de nåværende, heter det fra gruppen fra Monash University i Melbourne, Australia, på universitetets hjemmeside.

I en vitenskapelig artikkel i Science Advances beskriver de hvordan det har lyktes dem med å få et litium-svovel-batteri til å holde til flere opp- og utladninger uten å brytes ned, noe som tidligere har vært utfordringen for denne typen batterier.

Mer plass til å utvide seg

Batterier av litium-svovel har mer enn fem ganger så mye energi i forhold til vekt enn litium-ion-batterier har, men de har også en veldig mye kortere levetid. Det skjer, kanskje en smule ironisk, på grunn av den store mengden energi i en svovel-elektrode.

Når batteriene lades opp og utlades, utvider og trekker de seg sammen, og dette presset får dem til å brytes ned.

Ved å bruke de samme materialene som i et vanlig litium-ion-batteri, lyktes det forskerne å utvikle en ny metode for å binde partiklene sammen og omstrukturere katodene av svovel. Dermed kunne de tåle mer press uten at dette gikk ut over den totale kapasiteten og yteevnen.

Etter 200 opp- og utladninger hadde batteriene fremdeles en effektivitet på 99 prosent. Det ser dermed lovende ut for litium-svovel-batterier i fremtiden.

Kina og Europa viser interesse

Ifølge Matthew Hill, som er en av forskerne bak prosjektet, er det helt spesielle ved det nye batteriet at det både har en høy yteevne og lave produksjonskostnader. I tillegg påvirker batteriet miljøet mindre, samt at det finnes rikelig med råmaterialer.

Forskerne har tatt patent på produksjonsprosessen, og prototyper har allerede blitt produsert hos det anerkjente tyske Fraunhofer Institut.

Noen av verdens største produsenter av litium-batterier i Kina og Europa har vist interesse for å oppskalere produksjonen, og batteriene vil i løpet av 2020 bli testet i elbiler og på solcellepaneler, står det på nettsidene til universitetet.

Med en ny metode for å binde sammen partikler har forskerne funnet en metode for å hindre at litium-svovel-batterier brytes ned under oppladning. Foto: Monash University/Dr. Mahdokht Shaibani

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk.