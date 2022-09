– De har kanskje innsett at infrastrukturen ikke vil tas i bruk. Da har den ikke så mye verdi for russerne, sier Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski om spekulasjonene om at Russland kan ha ødelagt sine egne gassledninger. På bildet: Rør tilknyttet gassledningen Nord Stream 2 i Lubmin, Tyskland. Foto: Michael Sohn/AP/NTB