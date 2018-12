Gatwick flyplass stengt i flere omganger etter dronemeldinger

Gatwick flyplass utenfor London ble stengt to ganger onsdag kveld og natt til torsdag mens politiet etterforsket meldinger om at to droner fløy over flyplassen.

Stengingen onsdag kveld førte til store problemer i flytrafikken til og fra den britiske hovedstaden. Noen fly ble sendt til Heathrow vest for storbyen, mens andre måtte lande i Manchester, Birmingham og andre byer. Enkelte ble omdirigert til Frankrike og Nederland. Ved 3.30-tiden natt til torsdag opplyser flyplassen på Twitter at rullebanen var blitt åpnet igjen en halvtime tidligere. Men det gikk bare et kvarter før en ny droneobservasjon førte til at rullebanen ble stengt igjen. Passasjerer som skal reise fra Gatwick torsdag, oppfordres til å sjekke status for flygningen før de drar til flyplassen. Problemene på Gatwick påvirket også flytrafikken ellers i Storbritannia og Europa. Spesielt rundt juletider er presset på luftfarten allerede ekstra stort. Det er vanligvis døgndrift på storflyplassen sør for London, inkludert rundt 20 nattflyginger. Selskapet som driver flyplassen, beklager overfor de reisende, men sier sikkerheten må komme først. De siste årene har det vært flere meldinger om at droner har vært nær ved å treffe rutefly. Vingen smadres: Her tester de hva som skjer når en drone treffer et passasjerfly