Gatelys knust av lyn: Følsomme LED-armaturer sitter svært tett

Den 26. april buldret og brakte det i den nordlige delen av Kolding, og himmelen ble lyst opp av voldsomme lyn. Det gikk særlig hardt utover den jyske byens gatebelysning, som for øvrig har blitt skiftet ut i løpet av de siste årene. Det er litt overraskende at det stort sett bare er de nye LED-armaturene som er rammet av skader, mens de få gjenværende eldre armaturene slapp uskadde gjennom tordenværet.

«Det kraftige uværet med lyn har forårsaket en del skader på belysningsmateriell, og enkelte skap, master og kabler er rammet. Verst er skadene på armaturene. Det er hovedsakelig de nye armaturene, og bare noen få gamle armaturer, som er rammet av skader i et ganske betydelig omfang. Det dreier seg om skader på ca. 170 armaturer», skriver Kolding Kommune i et resymé til Teknik- og klimaudvalgets møte 12. juni.

Siden Kolding kommune er selvassurandør, er det ingen forsikringer som dekker skadene. Kommunen anslår at det vil koste litt over en million danske kroner å erstatte de 170 armaturene.

Kommunen skriver om saken at dette innebærer at en del av de nye LED-armaturer må bestilles på nytt. Den teknologiske utviklingen innen LED-armaturer de siste 4–5 årene har gjort at disse armaturene har falt betydelig i pris. I 2014 – da Kolding inngikk kontrakten på gatelysrenovering fase 1 – hadde de kraftigste LED-armaturene en pris på ca. 7000 danske kroner per stykk. Et tilsvarende armatur kan i dag kjøpes for ca. 3500 kroner.

Det er likevel et enkelt forbehold om at prisen for de ødelagte gatelyktene kan bli enda høyere. Det kan nemlig gå opptil to år før alle kabelskadene blir synlige, og derfor kan beløpet til renovering av kabelskader stige til mer enn de 15.500 danske kronene som det er budsjettert med i dag.

Korte avstander mellom LED-pærene

For et par år siden ville en fulltreffer av et lyn i en mast med konvensjonelle lyskilder vanligvis ramme tre til fem armaturer på hver side. I dag vil det tallet bli høyere. Det forklarer seksjonsleder Kenneth Munck ved ÅF Lighting Denmark, som er rådgiver for kommuner og bedrifter om belysning.

– En av forklaringene på at så mange LED-armaturer blir rammet, er at de nye armaturene inneholder mer følsom teknologi. Jeg kan ikke uttale meg om denn konkrete episoden, men generelt ser skademønsteret annerledes ut enn for få år siden, og det tyder på at oppbyggingen av LED-armaturer er mer følsom. Tidligere var det primært mekanikk i form av spoler og kondensatorer, men nå er styring og drivere elektroniske, og LED-pærene er montert med veldig korte avstander. Når man ser på et kretskort, er avstandene svært små, og kommer det en gnist i et armatur, skal det ikke mye til før flere armaturer blir påvirket, sier Kenneth Munck.

Slik så det ut etter et voldsomt tordenvær i det nordlige Kolding 26. april. Omkring 170 LED-armaturer ble skadet. Foto: Kolding kommune

En av de sentrale metodene for å sikre LED-armaturene mot lyn, er ved å beskytte mot såkalte transienter – kortvarige overspenninger i ledningsnettet som kan skade den følsomme elektronikken i LED-armaturene.

Dårlig beskyttede LED-armaturer er et tilbakevendende problem i flere danske kommuner. Den 10. oktober 2014 ble Esbjerg mørklagt. Et kraftig tordenvær trakk i løpet av natten inn over havnebyen, og lynene hamret ned. I løpet av få timer ble 400–500 splitter nye LED-gatelykter svidd i filler.

«Armaturene er som tidsinnstilte bomber», sa den gang Mads Peter Hedegaard Sørensen, som har vært ansvarlig for belysning i Esbjerg kommune og hos det danske Vejdirektoratet, og nå jobber som ingeniør for Fanø kommune.

Siden den gang har mange LED-armaturer blitt oppgradert med økt transientvern.

– Vi anbefaler normalt 10 KV transientvern i armaturen og samtidig transientvern i skapet, men det avhenger av en grunnleggende risikovurdering, spesielt hvis det er i områder som er utsatte for lyn, sier Kenneth Munck.

Tviler på at 10 KV transientvern ville virke

Siden Kolding har oppgradert all veibelysningen i løpet av de siste årene, er de rammede LED-armaturene faktisk på papiret godt beskyttet mot overspenning. Det var bare ikke nok til å motstå de voldsomme lynene 26. april i år.

Et eksempel på de skadene som ble forårsaket av lynnedslaget den 26. april 2019. Foto: Kolding kommune

«Alle armaturene i Kolding er utstyrt med 6 KV og 10 KV transientvern i armaturene. Det er vurdert at denne sikringen er den riktige. I forhold til den aktuelle situasjonen er det nok tvilsomt om et 10 KV transientvern reelt hadde hatt en effekt, siden nedslagene var ganske voldsomme. Så voldsomme lynnedslag er noe som forekommer ytterst sjeldent. Det har ikke tidligere vært lynnedslag som har forvoldt så store skader», skriver Kolding kommune.

Kolding har tidligere opplevd mindre skader, hvor mellom 15 og 20 armaturer har blitt ødelagte. Denne typen mindre skader har rammet Kolding en gang i året i 2014, 2015 og 2018.

Hvordan kan kommunene beskytte seg mot lignende situasjoner i fremtiden?

– Man må fortsette med å øke transientvernet i både armaturen og i skapet. I tillegg tror jeg at det er behov for mer produktutvikling og bedre garanti fra produsentene. Så lenge problemene oppstår i armaturen, er det produsentenes ansvar å sikre bedre kvalitet og beskyttelse, sier Kenneth Munck.

Hans vurdering er likevel at utviklingen allerede går den riktige veien.

– Bransjen har utviklet seg i de siste årene etter at vi har sett en del skader, og det er et tegn på at man satser på høyere intern beskyttelse av armaturer, sier Kenneth Munck.

Lyse netter erstatter midlertidig løsning

Selv om tordenværet slo ut gatebelysningen for over to måneder siden, må innbyggerne i Kolding smøre seg med tålmodighet en stund til. Det er nemlig ventetid på leveringen av nye armaturer til de store veiene, og med tre ukers monteringstid forventer kommunen først å ha all gatebelysning tilbake i drift i midten av august. Årstiden tatt i betraktning har man ikke vurdert at det er behov for midlertidig gatebelysning.

«Dersom det skulle settes opp midlertidige armaturer, er dette en ytterligere utgift på omtrent 500.000 kroner. Det vurderes ikke å være nødvendig å montere midlertidige armaturer, siden dette er den lyse delen av året skaden har skjedd på. Det blir nesten ikke mørkt om natten i sommermånedene, og derfor er det ikke er regnet inn oppsetning av midlertidig belysning», skriver kommunen.

Denne artikkelen ble først publisert av Ing.dk.