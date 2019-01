Gassfunn nær Kristin-feltet: – Dette er en type funn vi er avhengig av i årene som kommer

Equinor og partnerne har funnet gass og kondensat i Ragnfrid Nord-brønnen, like sør for Kristin-feltet i Norskehavet, opplyser Oljedirektoratet.

Utvinnbare ressurser anslås til 6-25 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er et relativt lite funn, men det kan likevel bli verdifullt for selskapet.

– Leting etter ressurser nær eksisterende infrastruktur er en sentral del av Equinors strategi for å videreutvikle norsk sokkel, og dette er en type funn vi er avhengig av i årene som kommer, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel, Nick Ashton, i en pressemelding.

Vurderer funnet for utbygging

Ragnfrid Nord ligger omtrent 20 kilometer sør for Kristin-plattformen i Norskehavet. Equinor forklarer at funnet vil hjelpe dem i arbeidet med å avklare ressursgrunnlaget i området for årene framover.

– Sammen med de tidligere funnene Lavrans og Erlend Øst, vil Ragnfrid Nord gi et tydeligere bilde av det videre potensialet i denne delen av Norskehavet, sier Ashton.

Partnerskapet vil nå vurdere funnet for en utbygging mot Kristin-feltet og videreutvikling av Kristin Sør-prosjektet.

Kart over området i Norskehavet. Foto: Equinor

– Ragnfrid Nord-funnet kan øke funnsansynligheten for andre prospekter og åpne opp for nye boringer i dette sentrale området i Norskehavet. Dette vil vi se på framover når vi analyserer resultatene videre. Norsk sokkel har fortsatt et stort potensial, sier Ashton.

Leteboringen i Ragnfrid Nord ble påbegynt 3. oktober og boret av riggen West Phoenix i utvinningstillatelse 199. West Phoenix flyttes nå til britisk sokkel hvor den skal bore det Equinor-opererte Big Foot-prospektet sør for Mariner-feltet.