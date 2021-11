Gassen må ta mesteparten av skylda

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Strømpriser som vi ser nå, er ikke bærekraftige. Det rammer nært sagt alle, og spesielt utsatte grupper. Vi kan ikke ha slike priser over tid.

Staten har enorme ekstrainntekter, gjennom ekstreme gasspriser og avgifter på strøm. Disse kan uten problemer gå til ekstraordinære, sosiale tiltak. Men de må komme nå.

Men på lengre sikt kan vi ikke basere oss på sosiale tiltak. Vi må hindre slike ekstreme priser. Da må vi forstå hvorfor prisene er så høye.

Gass er ikke billig

Ja, kabler gjør at vi importerer høye priser. Men, prissmitten hadde vært der helt uten de to siste kablene – til Tyskland og Storbritannia. Og, vi må skille mellom årsak og konsekvens. Grunnen til de ekstreme prisene vi ser, er et brutt løfte. Vi er blitt matet fulle av at gass er en billig, stabil energikilde, som sikrer overgangen til fornybarsamfunnet. Det viste seg å være feil.

Gassprisen har steget med over 500 prosent det siste året, som følge av en geopolitisk krig; Russland holder igjen gass, Asia støvsuger markedet for LNG. Gasskraft setter prisen i Europa, og prisene blir ekstreme.

Prisen settes av den siste, dyreste kWh som tilbys i markedet. Med ekstreme gasspriser trenger gasskraftverkene ekstreme priser for å tjene penger. De legger dermed inn skyhøye bud, og markedet klareres på ekstreme nivåer.

Dette er utrolig nok fullstendig fraværende i ordskiftet. Det er de ekstreme gassprisene som har skylden for de skyhøye strømprisene. Det finnes ingen annen variabel med samme forklaringsgrad. (CO₂-prisen bidrar også!)

Kjernekraft kan få renessanse

Jeg tror gassens misære vil få praktiske konsekvenser. Den nye tyske regjeringen har allerede varslet et taktomslag i omstillingen til fornybarsamfunnet. Men jeg tror også kjernekraft kan få en renessanse; stoler Europa på at gassen er «billig og tilgjengelig»?

Så får, nær sagt selvfølgelig, vindkraften som vanlig (litt av) skylden. Men før du kaster deg over tastaturet: Hvordan hadde dette sett ut uten de mange hundre TWh-ene som europeisk vindkraft produserer? Du kan også ta vekk 11–12 TWh fra norske magasiner?

Og her ligger løsningen. Jo mer vind og sol vi mater inn i systemet, dess flere varmepumper, bergvarmeanlegg, jo bedre vi isolerer husene våre, dess mindre gass trenger vi, og vi forbrukere slipper å bli holdt som gisler i en geopolitisk krig.

Jo mer fornybart, jo mindre gass (og kull) trenger «vi» å ha i systemet. Fornybar energiproduksjon er løsningen, ikke problemet. Og om dette hersker det ikke tvil; bare konspirasjonsteorier.

For avhengig av fossil energi

Jeg forstår at mange er frustrerte og bekymret over strømprisene. Det er jeg også. Men vi må angripe det reelle problemet: Verden er for avhengig av fossil energi, og det koster oss forbrukere ekstremt dyrt akkurat nå.

Løsningen er mer nett for å utjevne flaskehalser, mer fornybar kraftproduksjon, en enorm satsing på ENØK. Men det løser ikke problemet i dag, og i vinter. Her må Stortinget på banen, med kraftfulle, sosiale tiltak. Utformingen av slike tiltak er utenfor min kompetanse.

Innlegget ble først publisert på Twitter, og er også publisert hos Bergens Tidende.