Frp går ut av regjeringen - disse departementene får ny statsråd

– Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp blir i regjeringen, sier partileder Siv Jensen under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Frp-lederen sier at hun mener at statsminister Erna Solberg (H) fortsatt er den riktige til å styre landet.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Siv Jensen på en pressekonferanse mandag.

Sju statsråder forlater Kongens bord

I dag har Frp sju statsråder i Solberg-regjeringen:

Finansminister Siv Jensen

Justisminister Jøran Kallmyr

Samfunnssikkerhet- og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. At det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Begeistringen ble borte

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen videre.

Det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp begynte klokka 12 mandag, etter at Frp-leder Siv Jensen tidligere på dagen deltok i et møte med statsminister Erna Solberg (H) på Statsministerens kontor.

Samtidig som møtet i Frps landsstyre, hvor flere av medlemmene deltok per telefon, holdt regjeringsmedlemmene i Høyre, Venstre og Høyre et eget møte ved Statsministerens kontor.